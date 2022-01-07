合歡山公路晚間降雪封閉 台14甲線20時起只出不進
台14甲線合歡山水晶宮路段今日晚間突降冰霰夾雪，目前道路路面白茫茫一片結冰，公路養護單位為確保用路安全，宣布晚上20時起只出不進，預警性封閉台14甲線翠峰至大禹嶺（18公里至41.5公里）等路段，並強調將視現地實際天候狀況，不排除會擴大管制範圍至台8線，明（8）日清晨再視天候及道路狀況，再決定是否開放通行或限加掛雪鏈車輛通行。
隨著氣溫持續下降，合歡山溫度降到零下2度左右，可能是迎風面溼度，有民眾在武嶺等候時，晚間20時左右，突然發現下起冰霰夾雪，合歡山繼昨日傍晚下冰霰，今天清晨再下冰霰，不少追雪的民眾晚間就上山等雪，不禁高興的分享說，「今天最爽了，武嶺沒什麼車，獨享大雪紛飛！」
公路總局指出，雪季期間山區道路路況難以掌握，請用路人如非必要請避免行駛中高海拔山區道路；行旅前務必關注氣象預報及道路交通資訊，並預先規畫旅行備案，才能及時因應；敬請充分利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網（http://168.thb.gov.tw），或手機下載「幸福公路APP」並收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊，公路總局敬祝大家行車平安！
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