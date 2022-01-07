台中龍津國小屆百雙喜 跑道整修動土、里長嬤百萬遺愛校園
台中市龍井區龍津國小創校將屆百年，今天上午舉行屆百雙喜二儀式，不但舉行跑道及籃球場鋪面整修工程動土典禮，也舉辦當地龍津里長張坤雄之母張劉見少百萬獎助學金照顧學子感謝儀式，學校師生感念里長嬤義行，場面溫馨動人。
今天上午的屆百雙喜二儀式包括市議員林孟令、張家銨，台電公司台中電廠副廠長李枝榮和教育局督學李昭嫻與會。
龍津國小說明，校園跑道自1996年迄今，年久失修，導致跑道到處坑洞，時有積水，嚴重影響學童活動與社區民眾運動安全，感謝中火去年贊助整修經費220萬元，後經學校與建築師評估必須徹底改善跑道周邊積水工程，再向教育局爭取110萬元，讓跑道修繕工程追加金額至330萬元，今天順利動工。
龍津國小指出，里長之母張劉見少在年前高齡百歲仙逝，張坤雄傳承張母的大愛精神，將張母生前存下的壓歲錢100萬元捐給龍津國小，做為設立清寒獎助學金並改善學校教學設備之用。教育局特來致贈感謝狀，學生也上台致感謝詞，感念張老夫人遺愛學校，嘉惠地方學子，造福鄉梓。
龍津國小校長鍾欣男說，張母義行廣傳成為地方佳話，為家鄉孩子們點亮一盞明燈，著實令人動容。學校也寄望透過跑道與球場整修，給歷屆校友、社區民眾及全體師生不一樣的校園風景，凝聚眾人之心，一同開心迎接龍津一百週年校慶活動，讓「世紀龍津，煥然一新」。
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