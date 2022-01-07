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氣溫驟降！彰化一周連三爆禽流感 今再撲殺4萬多隻蛋雞

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化芳苑鄉一家蛋雞場今確診感染新型H5N2亞型高病原性禽流感病毒，共撲殺4萬4922隻蛋中雞。圖／彰化縣府提供
彰化芳苑鄉一家蛋雞場今確診感染新型H5N2亞型高病原性禽流感病毒，共撲殺4萬4922隻蛋中雞。圖／彰化縣府提供

近日氣溫驟降，彰化今又傳出禽流感疫情，芳苑鄉一家蛋雞場通報場內雞隻異常死亡，今確診感染新型H5N2亞型高病原性禽流感病毒，共撲殺4萬4922隻蛋中雞，這已是今年以來第三場禽流感撲殺，下周恐又有一波低溫來襲，為嚴防大爆發，彰化縣府動物防疫所針對縣內西南角禽場提高消毒車次與頻率，展開防堵禽流感大作戰。

該芳苑蛋雞場今天完成全場撲殺清場及消毒工作，彰化縣動物防疫所長董孟治表示，該雞場都是蛋中雞，屬於還沒孵蛋的小雞，雞齡平均在15到50日左右而已，這階段的小雞因逢換飼料階段，加上溫差變化大，對環境變異也較敏感，易產生高度緊迫，免疫力下降罹病。

韓國與日本近期持續發生高病原家禽流行性感冒H5N1或H5N8亞型高病原性禽流感病毒(b分支)疫情，去年11月24日至12月15日期間在國內台北關渡自然公園、台南市四草濕地、喜樹及高雄市茄萣濕地的候鳥檢體也檢出發現H5N1亞型高病原性禽流感，與去年韓國與日本爆發的H5N1亞型病毒株相近，顯見透過候鳥遷徙。

董孟治說，境外禽流感病毒傳入國內禽場風險升高，近期是防堵疫情關鍵，呼籲禽場加強消毒，嚴格禁止場外各式車輛及人員進場，若不得已須進場時，也需要求人員更換衣鞋，車輛則須徹底消毒後才可進入；並應注意防鳥措施，以避免家禽與候（野）鳥接觸將病原傳入禽場。

若發現場內家禽有異常死亡或有攝食量、飲水量、產蛋率異常下降等情形，應立即通報所在地動物防疫機關協助釐清原因，即時處置避免疫情擴散，才能維護產業安全。

彰化芳苑鄉一家蛋雞場通報場內雞隻異常死亡，今確診感染新型H5N2亞型高病原性禽流感病毒，共撲殺4萬4922隻蛋中雞。圖／彰化縣府提供
彰化芳苑鄉一家蛋雞場通報場內雞隻異常死亡，今確診感染新型H5N2亞型高病原性禽流感病毒，共撲殺4萬4922隻蛋中雞。圖／彰化縣府提供

禽流感 疫情

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