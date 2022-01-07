台中大坑4步道封閉整修 3條搶先開放嘉惠登山客

台中市大坑風景區去年因步道老舊及豪大雨造成邊坡崩塌、步道損壞，台中市政府封閉其中4條登山步道。經搶修後，大坑4、9-1及10號登山步道於元旦先開放，另1條將於2月開放。

台中市政府觀光旅遊局今天發布新聞稿表示，大坑風景區去年下半年因步道老舊及豪大雨造成邊坡崩塌步道損壞，為保障民眾登山安全，觀旅局封閉區內3、4、9-1及10號等4條登山步道進行整修。

觀旅遊指出，大坑步道崩塌區域因位於道路狹小路段，導致大型施工機具無法進出，施工材料需由人工搬運上山；施工期間，遇雨道路泥濘增加施工難度，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間全國有嚴重缺工問題，增加工程推展難度。

觀旅局指出，3號步道因邊坡崩塌範圍較廣，且落差高達約70公尺，需較長施工期，預計2月完工開放；4號步道拆除重建部分路段，拓寬木棧道寬度；9-1號步道因設施老舊，全線汰換整修。

另外，10號步道邊坡多處崩塌，損壞最嚴重段將近1個籃球場大小，現已完成邊坡保護工程，且為避免因豪大雨再次造成邊坡崩塌，增加草溝及導排水等相關設施。

觀旅局表示，大坑風景區共有12條登山步道，各有不同的風景，步道有依難易程度分等級，請民眾考量身體狀況，選擇合適步道攀爬。