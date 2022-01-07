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專案公車停駛偏鄉 彰化小漁村幸福巴士今再出發

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣芳苑鄉新街村的幸福巴士今天再出發，長輩排隊上車。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芳苑鄉新街村的幸福巴士今天再出發，長輩排隊上車。記者簡慧珍／攝影

往返彰化縣芳苑鄉新街村和二林鎮的專案公車停駛，造成年長村民極大不方便，在地的農漁牧產業觀光推展協會募款租車，以「幸福巴士」名義復駛一年，經費用罄又募款，今天幸福巴士再度出發，村內長輩相招來搭車，笑著說「有公車可坐，真的很幸福。」

新街村專屬的幸福巴士上午從村內信仰中心玄武宮出發，新街村人口數不到1000人，玄武宮廣場擠滿逾250人，主辦單位代表彰化縣農漁牧產業觀光推展協會理事長曾宗雄、縣政顧問林保玲到場，二林區縣議員張國棟、陳一惇、吳淑娟、蔡家豪縣政和芳苑鄉農會總幹事謝介民等人出席，協辦單位新街村、路上村、福榮村、路平村、三成村的村辦公室，及芳苑鄉青溪婦女協會、芳苑鄉婦女關懷協會、芳苑鄉婦聯會、芳苑鄉新住民協會、芳苑鄉青工服務協會、立法委員謝衣鳳服務處均派員參加，場面熱鬧滾滾。

「我們都會老，現在用感恩回饋的心推動幸福巴士，感謝長輩過去的付出。」曾宗雄表示，新街村年長村民要到二林鎮就醫、購物或訪友，如果子女沒空開車接送，唯有搭乘停靠村內的專案5路公車，無奈客運公司不堪賠本，2020年10月底停駛，年長村民感到相當不方便，彰化縣農漁牧產業觀光推展協會發現這個情形，向縣政府申請補助9萬元，並遊說在地公司企業捐款湊足10萬元，租用民營公司9人座小巴，去年往返新街村和二林鎮。

「幸福巴士再出發」典禮結束後，上午約10點發車，新街村的年長村民上車都露出笑容：洪姓村民表示，偏鄉的大眾運輸不發達，一旦沒公車，不會開車的人就像沒腳可出遠門，「步步要人載」，年輕一代有自己的事，長輩也不好意思經常麻煩他們，實在有苦難言，幸福巴士每周行駛二林鎮兩天，對年長村民已經足夠，今天來搭車都很開心。

副縣長洪榮章說，芳苑鄉位在彰化縣西南角，人口老化嚴重，搭公車的人越來越少，結果公車停駛，造成長者就醫、購物、訪友都非常不方便，感謝在地社團和公司企業贊助，「幸福巴士」行駛一年，廣受好評，今年續辦，縣政府也配合彰化縣農漁牧產業觀光推展協會，撥用單車給地方發展觀光旅遊，希望為偏鄉注入活力。

幸福巴士出發後，休閒單車跟在後面跑。彰化縣政府與「微笑單車」公共自行車解約，車況良好的1550輛單車無償撥用給公私立單位，彰化縣農漁牧產業觀光推展協會申請撥用170輛退役單車，放在新街、王功、漢寶等社區，遊客到芳苑鄉憑身分證即可借用，來一趟單車小旅行。

彰化縣芳苑鄉新街村幸福巴士今天再出發，長者快樂揮手。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芳苑鄉新街村幸福巴士今天再出發，長者快樂揮手。記者簡慧珍／攝影
彰化縣農漁牧產業觀光推展協會申請撥用170輛退役單車，放在芳苑鄉熱門景點供遊客免費借用。記者簡慧珍／攝影
彰化縣農漁牧產業觀光推展協會申請撥用170輛退役單車，放在芳苑鄉熱門景點供遊客免費借用。記者簡慧珍／攝影

巴士 單車

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