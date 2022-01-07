台中今啟動春安勞動稽查 2建案9缺失遭勒令停工罰81萬

勞動部今日起至2月15日啟動春安勞動檢查，台中市勞工局長張大春今天率隊前往大立光電台中工業區第三廠房新建工程，以及台中市南屯區寶文段出租住宅新建統包工程稽查，查獲施工架開口未設置護欄、鋼筋散放於施工架上，以及高差1.5公尺以上的作業場所未設置上下設備等9項缺失，共11處已勒令停工，並限期改善，並裁處81萬元罰鍰。

張大春說，市府配合勞動部春安勞動檢查，同步擴大營造工地勞動檢查，加強宣傳營造業落實防災機制，期望雇主加強職業安全衛生管理水準，保障勞工安全與健康。

勞工局提醒，事業單位應加強營造工地職業安全管理，許多事業單位為達工程進度而常在過年前加緊趕工，稍有不慎即可能造成災害，市長盧秀燕非常關心勞工在春節前工作安全，呼籲雇主應加強工安管理，並遵守職業安全衛生法令相關規定，讓每位勞工朋友都能平安工作，確保勞動權益。