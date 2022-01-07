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彰化市民權市場回來了 雞鴨魚1元起標促銷攬客
彰化市民權市場10多年前被列為安全堪虞建築，2019年申請耐震補強，去年9月30開工，140攤商無處去，有的移至鄰近南門市場，有的選擇休息，為縮短工期工程施作「鋼鈑包覆及阻尼器」工法，將原定12個月的工程縮為3個月，彰化市公所今慶祝工程順利完成，為吸引消費者回流，1月9日到14日舉辦促銷活動。
彰化市長林世賢指出，為讓工程順利進行，前後歷經召開了24場的協調說明會，避免施工期太長，影響攤商的生計，補強工程施工法由原本需費時長達12個月的「擴柱配合剪力牆補強」工法，改為施工期僅需3個月的「鋼鈑包覆及阻尼器」工法。
民權市場建於1987年，原有140家攤商在1樓做生意，2、3樓為協會、社團租用，4樓也有健身空間供市民使用，在申請經濟部前瞻基礎建設計畫補助後，獲經濟部補助2695萬餘元，另公所編列自備款3628萬元，投入總工程經費為6323萬元。
公所指出，這次大規模耐震補強，1樓的機電設備也更新，市場補強工程去年12月22日完成，共補強了43根的柱子，另2至4樓共將施設76處阻尼器的工程，預計再3、4個月後也可完工。
補強工程去年開工後，30攤的攤商暫移到隔壁的南門公有零售市場營業，其餘攤商自行在市場周邊尋覓臨時營業地點或選擇暫時休息。
林世賢說，民權市場暫停營業一段時間，又逢疫情衝擊，希望攤商生意早日恢復，公所舉辦慶開幕酬賓促銷活動，1月9日上午8時起展開，新鮮蔬菜、雞、鴨、魚等商品現場1元起標的活動，且到1月14日止只要到民權市場消費，每人每日不論消費金額限領1張刮刮樂，每日限量1000張。
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