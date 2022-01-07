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草屯平林擴大灌溉服務 種葡萄荔枝用水更穩定

中央社 / 南投縣7日電

草屯鎮平林里種植葡萄、荔枝，但農民反映水源長期不穩，農委會農水署規劃擴大灌溉服務工程，包含管線、調蓄池、沉砂池、加壓池等，讓225公頃農地、300農戶用水穩定。

位於九九峰山腳、烏溪旁的平林里是南投縣優質巨峰葡萄及黑葉荔枝主要產區，但農民反映長期有水源不穩、取水成本高等問題，經行政院長蘇貞昌到場關心，全力支持擴大灌溉服務政策，並指示行政院農業委員會積極推動，讓平林里225公頃農地、300農戶有水可用。

農委會農田水利署今天在平林里舉辦擴大灌溉服務開工典禮，農委會主委陳吉仲、行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧等人出席，將透過全區灌溉用水調查及規劃、取水、抽水、蓄水、配水、管路工程等適當農田水利設施，引入烏溪水灌溉平林里，穩定農業用水。

陳吉仲致詞時說，經調查現地灌溉需求、水源條件、施工用地等重要條件，已完成全區灌溉系統設計，並於民國110年4月完成取水設施工程，將陸續興建沉砂池、調蓄池、輸水管線等公共設施，用實際作為展現對農民的照顧，也期盼全面具體落實擴大灌溉服務政策。

農委會透過新聞稿說明，平林里整體灌溉系統首先完成加壓池、沉砂池，未來將設置公共輸配水設施，完成平林里農作區灌溉輸水網絡；另外，農民田間灌溉還可依需求申請管路灌溉、調蓄、調節控制、動力抽水等設施，最高有新台幣40萬元補助，未來導入灌溉管理專業，陪伴地方建立公平、穩定用水秩序。

蔡培慧說，感謝農水署、林務局、地方單位共同解決蓄水池用地問題，工程規劃後今天順利開工，管線工程土地同意書預計5月完成、6月動工，還有沉砂池、加壓池預計8月完工，期待未來農作更順利。

農民 農委會 行政院

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