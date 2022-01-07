中市最大東區尚武好宅 802戶今年底完工

台中市目前最大的社會住宅新建案「東區尚武好宅」，共有802戶，今舉行上梁典禮，預計今年底完工。台中市長盧秀燕表示，台中針對青壯年、新婚及育幼者申請都有加分，因此青壯年承租率六都最高，希望減輕青年壓力，讓年輕人安心成家生子。

台中共有5處社會住宅，包括豐原安康、大里光正、南屯精科、太平育賢段及梧棲三民段等已經完工，共有1191戶，承租率高達9成，其中45歲以下的青壯年承租率達8成。

台中市府投入24億元1千多萬元興建「東區尚武好宅」，規劃4大棟地下4層、地上14層的社宅，有1至3房型，共有802戶，並有582個汽車位及993個機車格，今舉行上梁典禮，預計今年12月完工。

盧秀燕今出席上梁典禮表示，「東區尚武好宅」是台中目前最大的社會住宅，設施豐富，包括親子館、長青教室、店鋪、社會服務站、空中花園等，並設有地下4層停車位，停車充足；且尚武好宅周圍機能相當好，鄰近一中商圈、國立台灣體育大學及自由路、雙十路等重要道路，盼順利完工，讓市民早日申請。