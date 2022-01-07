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中市最大東區尚武好宅 802戶今年底完工

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市目前最大的社會住宅新建案「東區尚武好宅」，共有802戶，今舉行上梁典禮。圖／台中市政府提供
台中市目前最大的社會住宅新建案「東區尚武好宅」，共有802戶，今舉行上梁典禮。圖／台中市政府提供

台中市目前最大的社會住宅新建案「東區尚武好宅」，共有802戶，今舉行上梁典禮，預計今年底完工。台中市長盧秀燕表示，台中針對青壯年、新婚及育幼者申請都有加分，因此青壯年承租率六都最高，希望減輕青年壓力，讓年輕人安心成家生子。

台中共有5處社會住宅，包括豐原安康、大里光正、南屯精科、太平育賢段及梧棲三民段等已經完工，共有1191戶，承租率高達9成，其中45歲以下的青壯年承租率達8成。

台中市府投入24億元1千多萬元興建「東區尚武好宅」，規劃4大棟地下4層、地上14層的社宅，有1至3房型，共有802戶，並有582個汽車位及993個機車格，今舉行上梁典禮，預計今年12月完工。

盧秀燕今出席上梁典禮表示，「東區尚武好宅」是台中目前最大的社會住宅，設施豐富，包括親子館、長青教室、店鋪、社會服務站、空中花園等，並設有地下4層停車位，停車充足；且尚武好宅周圍機能相當好，鄰近一中商圈、國立台灣體育大學及自由路、雙十路等重要道路，盼順利完工，讓市民早日申請。

台中市住宅處表示，東區尚武好宅最大特色是結合設計創意，並實踐生活、工作、居住相結合的理想場域，規劃36個1房型共居型態，有共享公共客廳、廚房或閱讀、交流及共同工作場域，另有21個1房型單元成立SOHO族生活與工作場域，成為台中青年創業搖籃。該項工程獲市府2020年金安心計畫重大工程組優勝，也獲勞動部2020年金安獎肯定。

台中市目前最大的社會住宅新建案「東區尚武好宅」，共有802戶，今舉行上梁典禮。記者余采瀅／攝影
台中市目前最大的社會住宅新建案「東區尚武好宅」，共有802戶，今舉行上梁典禮。記者余采瀅／攝影
台中市目前最大的社會住宅新建案「東區尚武好宅」，共有802戶，預計今年底完工。圖／台中市政府提供
台中市目前最大的社會住宅新建案「東區尚武好宅」，共有802戶，預計今年底完工。圖／台中市政府提供

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