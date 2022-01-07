中市8農會研發優良香菇菌種 每分地增10萬元收益

台中市農業局為解決香菇菌種弱化與寡占市場問題，輔導新社區、石岡區、東勢區等8家農會共同投入菌種生產，歷經1年研發，今天舉行成果發表，預計提升香菇太空包良率5至10%，增加單包香菇產量約20公克以上，如此推算，每分地能為菇農增加7至10萬元的收益。

農業局表示，台中市香菇栽培數量全年約1億包（約241公頃），產量共2,393公噸，居全台之冠，香菇主要產區位於新社，其中新社區農會輔導轄區有16班香菇產銷班，共344戶菇農，轄區內香菇製包業者約19家，但上游香菇菌種業者僅存兩家，形成寡占市場。

香菇菌種品質是影響口感、產量、鮮度、品質、成本等關鍵要素，蕈源生物科技股份有限公司提供優質菌種，生產出來的香菇菌傘形狀圓整厚實、品質好，烘乾後朵型厚實、香氣濃郁，符合消費者期待，並提供香菇製包業者更多元選擇。

農業局指出，台中市新社區農會、石岡區農會、東勢區農會、大甲區農會、龍井區農會、豐原區農會及大肚區農會共7家農會，於107年共同出資成立蕈源生物科技股份有限公司，108年台中地區農會及台農投資股份有限公司增資入股。

台農投資股份有限公司108年在豐原區農會朴子辦事處場區內承租肥料倉庫一棟，設置菇類菌種栽培廠，109年10月30日揭牌啟用，採用創新設備，生產過程皆按照標準作業流程及鏡檢嚴格把關，也全程使用冷藏車運輸，菌種品質穩定，提供台中市製包場使用，太空包良率可達95%以上。