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中市8農會研發優良香菇菌種 每分地增10萬元收益
台中市農業局為解決香菇菌種弱化與寡占市場問題，輔導新社區、石岡區、東勢區等8家農會共同投入菌種生產，歷經1年研發，今天舉行成果發表，預計提升香菇太空包良率5至10%，增加單包香菇產量約20公克以上，如此推算，每分地能為菇農增加7至10萬元的收益。
農業局表示，台中市香菇栽培數量全年約1億包（約241公頃），產量共2,393公噸，居全台之冠，香菇主要產區位於新社，其中新社區農會輔導轄區有16班香菇產銷班，共344戶菇農，轄區內香菇製包業者約19家，但上游香菇菌種業者僅存兩家，形成寡占市場。
香菇菌種品質是影響口感、產量、鮮度、品質、成本等關鍵要素，蕈源生物科技股份有限公司提供優質菌種，生產出來的香菇菌傘形狀圓整厚實、品質好，烘乾後朵型厚實、香氣濃郁，符合消費者期待，並提供香菇製包業者更多元選擇。
農業局指出，台中市新社區農會、石岡區農會、東勢區農會、大甲區農會、龍井區農會、豐原區農會及大肚區農會共7家農會，於107年共同出資成立蕈源生物科技股份有限公司，108年台中地區農會及台農投資股份有限公司增資入股。
台農投資股份有限公司108年在豐原區農會朴子辦事處場區內承租肥料倉庫一棟，設置菇類菌種栽培廠，109年10月30日揭牌啟用，採用創新設備，生產過程皆按照標準作業流程及鏡檢嚴格把關，也全程使用冷藏車運輸，菌種品質穩定，提供台中市製包場使用，太空包良率可達95%以上。
農業局說明，未來將持續輔導新社區農會辦理香菇評鑑、推廣產銷履歷及農藥殘留檢驗等措施，並輔導新社區農會協助轄下菇農與蕈源生物科技股份有限公司合作進行田間試驗，增進台中在地香菇品質，為消費者把關，期望提供更多在地安全、新鮮、美味的香菇。
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