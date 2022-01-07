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室內呼吸好空氣！中市109家取得空品標章認證
台中市目前取得室內空氣品質自主管理標章認證共109家，符合「優良級標章」資格有19家，符合「良好級標章」資格90家，整體比例超過6成，並持續增加中。台中市環保局長陳宏益表示，民眾可透過標章辨別公眾場所室內空氣品質圖案，規劃與安排休閒運動行程，享受良好空氣品質。
環保局表示，行政院環保署自2011年11月推動「室內空氣品質管理法」，台中市目前多達181處公告場所，類別包括大眾運輸、百貨公司、量販店、電影院、視聽歌場業、運動健身、展覽及政府機關等16項。2020年12月原規劃將幼兒園、產後護理機構、托嬰中心納入公告場所，但為廣泛納入多元性場所自願參與維護公眾環境，優先推動自主管理標章。
環保局指出，自主管理標章分為「良好級」與「優良級」兩種標章，經台中市政府審查核定後，授予自主標章使用權，並將標章貼於場所出入口；如有取得優良級標章者，可將2年定期檢測期限延長至3年，並可減少採樣點數，除提升企業形象及降低維護管理成本外，更可提升民眾對場所滿意度。
陳宏益說，根據統計，國人每人每天約有80%至90%的時間處於室內環境中，當室內空氣品質較差時，易造成頭暈、嗜睡、呼吸困難、眼鼻刺激等症狀，將影響自身工作品質及健康。因此環保局每年皆不定期派員於不同類型場所巡查檢驗，掌握公共場所營運期間室內空品狀況，並輔導其自主維護管理。
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