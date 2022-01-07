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名家揮亳送春聯 員林市限量發送900份

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
員林市農曆春節也將舉辦員林燈會，現在已在市區街道佈置彩繪花燈。記者林宛諭／攝影
員林市農曆春節也將舉辦員林燈會，現在已在市區街道佈置彩繪花燈。記者林宛諭／攝影

彰化縣員林市公所將於1月15日舉辦「虎年報喜幸福員林送春聯活動」，邀請書法名家為民眾寫春聯，員林市長游振雄說，農曆春節也將舉辦員林燈會，歡迎各地民眾來賞燈。

員林市公所今天為農曆年活動提前暖身宣傳，游振雄說，今年邀請員青藝術協會20位書法家與8位社區老師將於15日在公所前現場揮毫寫春聯送給民眾，年畫拓印專家溫文卿老師也將現場創作，以精心刻製的版模帶來健康平安的新春期盼，畫家江慶章師生將有虎年畫扇展示，15日上午9點30分起發放號碼牌，限量900份發完為止。

游振雄說，市公所也將延續去年首辦的員林燈會，今年主燈設在百果山，員林公園、三角公園、鳳梨公園、員林穀倉、員林火車站等地為副燈區，並在周邊街道布置繽紛燈飾營造年節喜慶氣氛，燈會將於1月30日點燈、2月13日舉辦元宵晚會。

今天暖身活動由侯慧鈴舞蹈團開場表演，市長游振雄也頒發員林之光恭賀彰化縣員青藝術協會理事長書法家張倍源老師去年榮獲台中大墩美展大墩獎首獎、嘉義丁奇獎首獎、雲林美展第1名、台東首獎、基隆獎第1名等5個首獎佳績，此次更熱心率書法家為民眾寫春聯。

員林市農曆春節也將舉辦員林燈會，現在已在市區街道佈置彩繪花燈。記者林宛諭／攝影
員林市農曆春節也將舉辦員林燈會，現在已在市區街道佈置彩繪花燈。記者林宛諭／攝影
彰化縣員林市公所將於1月15日舉辦「虎年報喜幸福員林送春聯活動」，邀請書法名家為民眾寫春聯。記者林宛諭／攝影
彰化縣員林市公所將於1月15日舉辦「虎年報喜幸福員林送春聯活動」，邀請書法名家為民眾寫春聯。記者林宛諭／攝影
彰化縣員林市公所將於1月15日舉辦「虎年報喜幸福員林送春聯活動」，邀請書法名家為民眾寫春聯。記者林宛諭／攝影
彰化縣員林市公所將於1月15日舉辦「虎年報喜幸福員林送春聯活動」，邀請書法名家為民眾寫春聯。記者林宛諭／攝影

員林 游振雄 春聯

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