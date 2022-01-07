名家揮亳送春聯 員林市限量發送900份

彰化縣員林市公所將於1月15日舉辦「虎年報喜幸福員林送春聯活動」，邀請書法名家為民眾寫春聯，員林市長游振雄說，農曆春節也將舉辦員林燈會，歡迎各地民眾來賞燈。

員林市公所今天為農曆年活動提前暖身宣傳，游振雄說，今年邀請員青藝術協會20位書法家與8位社區老師將於15日在公所前現場揮毫寫春聯送給民眾，年畫拓印專家溫文卿老師也將現場創作，以精心刻製的版模帶來健康平安的新春期盼，畫家江慶章師生將有虎年畫扇展示，15日上午9點30分起發放號碼牌，限量900份發完為止。

游振雄說，市公所也將延續去年首辦的員林燈會，今年主燈設在百果山，員林公園、三角公園、鳳梨公園、員林穀倉、員林火車站等地為副燈區，並在周邊街道布置繽紛燈飾營造年節喜慶氣氛，燈會將於1月30日點燈、2月13日舉辦元宵晚會。