草屯平林擴大灌溉熱鬧開工 8月底可望完工

將烏溪的水灌溉草屯鎮平林里面積達225公頃農地，同時把蓄水池、管路灌溉設施、調節控制設施等，整體完善做到好，是農田水利署加速辦理重點工作，上午進行擴大灌區第二階段工程開工動土典禮，預計8月底可望完工。

農委會主委陳吉仲表示，，因應水利機關改制，積極擴大灌溉服務政策，包括引入水源、設置蓄水池及布設公共管線、並補助田間管路灌溉設施等等，草屯平林里完工後，約有300戶的農民有水可用、土壤肥沃，農作豐收賺大錢。

草屯平林葡荔節已經是南投重大盛事，每年都吸引許多老饕訂購甜美多汁的葡萄跟荔枝，第二階段擴大灌區工程的沉砂池、加壓池今天動工後，預計8月底可望完工。

農水署指出，去年蘇貞昌院長親自到草屯與種植葡萄、栗子南瓜的農民們面對面交流後，表達即刻推動灌區外擴大灌溉工程的急迫性與必要性。

今年即將解決的是上平林區的用水問題，沿道路埋設的加壓幹線跟管線，預計五月底完成管線工程土地同意書，即速核定經費，預計六月開始動工管線工程，