影／光田醫院說明顏清標病況 腸胃炎、脫水、血壓不穩
中二選區補選新進展，昨前立委顏清標因遭詢問母親祖墳涉及違建，顏氣到身體不適到醫院就診。顏寬恒一早受訪不捨指出，「現在最擔心爸爸身體」。光田綜合醫院策略長孫茂勝表示，昨顏清標到院有腸胃炎、脫水、血壓不穩定等狀況，目前住院中；至於需住幾天？孫說，須由主治醫師查房後決定。
後天就是中二選區立委補選投票，選情進入白熱化，昨因對手再打前立委顏清標母親祖墳涉及違建，顏清標氣到住院；中二選區國民黨候選人顏寬恒今早受訪證實，父親長期勞累，身體不適昨天下午在旁人攙扶下掛急診，「現在最擔心爸爸身體」。
今天上午10點半，光田綜合醫院策略長孫茂勝說，昨天下午4點多，顏清標因為頭暈不舒服到光田醫院急診，經過檢查與檢驗，「診斷出顏清標有腸胃炎、脫水且血壓不穩定，需要住院好好檢查治療，目前顏先生仍住院中」。
媒體詢問需住幾天？孫茂勝指出，主治醫師今天查房後，才能做決定。
有麻醉師醫師在粉專發文指出，顏身邊沒有貼心電圖、吊點滴，質疑設備不齊全。孫茂勝說，顏清標到場時「院方找較具隱私地點」，那是剛進場的狀況，是放醫院儀器地點，並非醫療地點，昨天醫師馬上到場診斷。
孫茂勝進一步指出，昨天上傳網路的影片，是顏清標剛進去的位置，儀器是原本就放在那邊，跟顏的病況無關。顏清標昨天下午剛進來時，醫護有量血壓、心跳、呼吸，今天目前看來起「還不錯」，顏清標主述頭暈、拉肚子，會不會有脫水現象？還要靠臨床診斷、理學檢查，才能進一步做判定。
據悉，顏清標昨天由司機載送到醫院，自行走進急診室，由二房照顧，目前無其他探視者，今天仍持續拉肚子。
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