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嚴防哄抬物價 彰化地檢署促各單位積極查辦 絕不寬貸

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化地檢署今天下午也邀集各單位召開「查緝民生犯罪平台聯繫會議」，強調若發現有不肖廠商刻意囤積物資、哄抬物價，將打擊不法，保障民眾消費權益。圖／彰化地檢署提供
彰化地檢署今天下午也邀集各單位召開「查緝民生犯罪平台聯繫會議」，強調若發現有不肖廠商刻意囤積物資、哄抬物價，將打擊不法，保障民眾消費權益。圖／彰化地檢署提供

最近物價上漲，民眾很有感，彰化地檢署今天下午也邀集轄區衛生、農業、消費者保護機構與警調各單位召開「查緝民生犯罪平台聯繫會議」，彰化地檢署檢察長俞秀端表示，若發現有不肖廠商刻意囤積物資、哄抬物價，將指派檢察官積極偵辦，即時有效打擊不法，保障民眾消費權益。

有鑑於年關將近，維持穩定物價是民生消費重大議題，彰化地檢署今天召開「查緝民生犯罪平台聯繫會議」，也請與會各行政機關積極主動查明轄內各民生物資有無異常短缺或波動，通盤分析其原因外，並清查其中是否涉及人為哄抬，或囤積居奇不應市、散布不實交易價格資訊、聯合行為等不法情事。

俞秀端表示，依據法務部、台灣高等檢察署指示查緝原則，已啟動平台主動積極追查不法犯罪行為，由主任檢察官會同彰化縣政府農業處、消保官、彰化縣刑警大隊、調查局彰化縣調查站查訪轄內大型原料供應商，調查是否有違法囤積或哄抬物價等情事，一旦發現不肖業者涉及相關犯罪行為，必將嚴查速辦。

彰化地檢署今天下午也邀集各單位召開「查緝民生犯罪平台聯繫會議」，強調若發現有不肖廠商刻意囤積物資、哄抬物價，將打擊不法，保障民眾消費權益。圖／彰化地檢署提供
彰化地檢署今天下午也邀集各單位召開「查緝民生犯罪平台聯繫會議」，強調若發現有不肖廠商刻意囤積物資、哄抬物價，將打擊不法，保障民眾消費權益。圖／彰化地檢署提供

台聯 檢察官

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