種半年休園半年 彰化這家小蕃茄還沒採收被訂光

台灣全年生產小蕃茄，彰化縣溪湖鎮農民黃富聰堅持不使用農藥，一年之中有半年休園養地，只在適合小蕃茄生長的季節播種，種出來的小蕃茄顆粒均勻，果形天然，甜酸比均衡，每年銷售量成長20%，今年供不應求，還沒採收就被訂購一空。

黃富聰種植的玉女小蕃茄暢銷，溪湖鎮長黃瑞珠今天前往參觀，品嘗之後讚不絕口。「蕃茄紅了，醫生的臉就綠了。」黃瑞珠表示，她聽說溪湖鎮農民黃富聰的玉女小蕃茄賣到缺貨，現在訂，一個月後才能拿到，就親自到溫室一探究竟，果然風味絕佳。

黃富聰43歲，現任彰化縣青年農民聯誼會溪湖分會會長，2007年搭溫室種蔬果，種過苦瓜、大黃瓜、小黃瓜等瓜類，遇到很多人力難以克服的問題，2011年改種小蕃茄也容易裂果、噴葵花油和洗碗精混合的殺蟲液卻「殺」了蕃茄葉子等狀況，找到專家指導，2015年起小蕃茄生長穩定，品質年年提高。

他說，一般溫室小蕃茄產量每分地可達約6000台斤，他不追求高產量，每年9月中旬種玉女小蕃茄種苗，天氣逐漸涼爽，約兩個半月之後收成到翌年3月底，產季結束後果園淨空半個月，避開初夏到中秋病蟲害最活躍的月份，他的小蕃茄年年送檢，保證無農藥，可以在果園現摘現吃。

中秋過後到翌年春季的氣溫較低，適合小蕃茄生長，不用著果劑也能自然著果，果粒因此不變形，又黃富聰自製有機液肥澆灌，不使用除草劑，果實甜酸比1:9，入口有回甘的感覺，顧客反映「一口接一口吃個不停」，即使黃富聰果園產量只有別人的一半，但訂單年年增加20%，今年訂購量達120%，供不應求。

為了專心種植玉女小蕃茄，黃富聰7年前辭去兼職工作，用1人照顧1分果園的人力比，和母親、兩名員工照顧蕃茄，很多顧客和朋友建議再多搭幾個溫室，黃富聰回答「顧不來」，維持目前4分地的耕種面積。