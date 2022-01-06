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中市春節防疫從嚴面對 高風險工作者每週快篩

中央社 / 台中6日電

對於北部出現COVID-19群聚感染案，台中市盧秀燕今天宣布啟動春節防疫專案，會接觸到居檢者的高風險場域工作人員，即便已施打2劑疫苗，仍須每週快篩1次。

國內近期出現本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚感染案，因應年關將屆，盧秀燕下午在台中市疫情指揮中心記者會中宣布啟動「春節防疫專案」，將採取加強部署、從嚴面對、加重處罰等原則。至於台中市第2選區立委補選的防疫措施，盧秀燕表示，只要戴好口罩，其他活動正常舉行。

年關將屆，陸續有民眾返台過節，盧秀燕表示，觀察近期本土確診個案感染途徑，要求居家檢疫替代所或防疫旅館的第一線從業人員，包括會接觸到檢疫者的櫃台、房務及清潔人員等，即便打滿2劑疫苗，仍須每週快篩1次，快篩費用公費支出，實施時間至2月14日，後續再視疫情滾動檢討調整。

台中市觀旅局長韓育琪在會中說明，台中市居家檢疫替代所合計47家、2993間房，今天住房率約6成7；預估台中市居家檢疫替代所於14日、15日收住達到最高峰約8成，大部分業者都近滿房，不過仍有近期成立的3至4家住宿率在3至4成左右，台中市收住量能足夠。

韓育琪指出，居家檢疫替代所櫃台、房務、清潔等第一線從業人員約有564人，第2劑完整施打率為94%；其餘少數新進第一線人員，未完成第2劑接種者，市府要求應於10日前完成接種，第2劑施打未滿14天者，每3天公費快篩1次，未完整接種第2劑者須退出第一線工作。

因應中央頒布相關罰則，盧秀燕提醒，居家檢疫期間違反防疫規定者，市府必定重罰，且是「加重處罰」，例如在春節期間，居家檢疫者擅離指定地點，罰鍰為新台幣10萬元起跳，如果擅離時間超過36小時，就罰100萬元，請民眾不要以身試法。

台中市 居家檢疫 盧秀燕

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