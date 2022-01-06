快訊

病毒攻破桃機防線 王必勝：2處為可能源頭、1處傳播場所

確定第三劑疫苗間隔縮短為三個月 指揮中心這天公布適用對象

華山基金會彰化弱勢長者年菜不足 愛心商家捐一送二

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
華山基金會埔心站為經濟弱勢長者募年菜，埔心大埔鐵板第三年贊助餐券給認捐年菜的民眾。記者簡慧珍／攝影
華山基金會埔心站為經濟弱勢長者募年菜，埔心大埔鐵板第三年贊助餐券給認捐年菜的民眾。記者簡慧珍／攝影

外國Covid-19疫情燒不停，台灣去年也爆發本土疫情，經濟備受衝擊，社福機構和團體收到捐款縮水，華山基金會為彰化縣弱勢長者勸募年菜1700份，400份沒人認領，埔心大埔鐵板燒今天發起認捐華山基金會年菜，元月28日前認捐一份年菜，可獲雙人套餐券一張。

華山基金會埔心站站長楊啟岑今天表示，台灣發生Covid-19本土疫情，來自中小企業的郵政劃撥捐款銳減，線上捐款增加的總額遠不及劃撥減少金額，華山收到捐款銳減一半，勸募弱勢長者年菜受影響，到現在400份沒著落，令人心急。

埔心站第四年募經濟弱勢長者年菜，第一年在埔心鄉圖書館舉辦勸募活動，埔心大埔鐵板燒老闆許增鏞捐款3萬元，第二年起移師埔心大埔鐵板燒，許增鏞贊助300張餐券，今年也不例外，認捐一份年菜700元，可獲贈一張價值300元的雙人套餐券，使用期限3月14日到4月30日。

埔心鄉代表會副主席、埔心鄉農會總幹事張旗聞、埔心鄉民代表林淑華和詹秀貞、埔心國中校長黃森明到場，響應「支持年菜索取套餐券」活動；謝辛春呼籲民眾響應，不限一人一張餐券，捐越多份年菜，送越多張餐券。張旗聞說，農會內部也推廣認捐年菜送弱勢長者，期待拋磚引玉，做好公益大放送。

埔心大埔鐵板燒老闆許增鏞說，過去兩年的春節之前配合華山基金會公益活動，善心民眾都很捧場，今年疫情嚴重影響地方募捐，希望他的店拋磚引玉，早一點募集，讓長者早一點安心有較豐盛年夜飯可享用。

彰化家扶中心2014年起為受扶助家庭募年菜，今年目標1750份。彰化家扶主任王震光說，有些孩子長大，脫離扶助，分數已從初期1800多份下降為1750份，幸好認捐的公司行號和善心人士年年伸援，目前勸募順利。

埔心大埔鐵板第三年贊助餐券，認捐華山基金會弱勢長者年菜，即可獲雙人套餐餐券。記者簡慧珍／攝影
埔心大埔鐵板第三年贊助餐券，認捐華山基金會弱勢長者年菜，即可獲雙人套餐餐券。記者簡慧珍／攝影

年菜 捐款 大埔

延伸閱讀

Lalamove天天簽到抽1年份免費外送 Oddle Eats訂年菜抽虹夕諾雅雙人行

彰化7鄉鎮花海專區 拍美照不可錯過

愛買量販百元「福來運轉刮刮卡」抽金條 指定日會員消費滿額9折

立委趙正宇寒冬送暖 幫華山募年菜圓圍爐夢

相關新聞

南投國姓蜜棗產季到 不僅甜脆更大如「青蘋果」

南投國姓蜜棗進入產季，其中蜜雪棗因去年上半年旱澇嚴重，產量少約3成，牛奶蜜棗幸未受影響，而入冬幾波低溫且疏果得宜，果實猶...

中市啟動春節防疫 盧秀燕：高風險須打滿兩劑每周快篩

台中市長盧秀燕今開春節防疫專案說明會，因本地沒有本土個案，目前市民活動包括補選造勢可照常進行，但呼籲即使最好全程戴口罩。...

影／國四潭子交流道農曆年前通車 車程快15分鐘

國道四號台中環線豐原潭子段工程，豐原交流道工程因挖掘到遺址，高公局初估延至今年底有望通車，立委楊瓊瓔今中午邀集相關單位會...

彰化7鄉鎮花海專區 拍美照不可錯過

彰化縣政府今天在田中鎮「望高瞭」舉辦「春遊彰化賞花海」宣傳會，彰化縣長王惠美說，春遊彰化賞花海共有彰化、和美、田中、秀水...

彰化芬園自來水普及率落後 拚明年1千2百戶接管

全台自來水普及率超過9成，彰化芬園鄉只有19%，鄉民長期仰賴抽取地下水度日，但去年全台乾旱，鄉民面臨無水可用的危機，芬園...

台中市區5地下道都填平 里長樂翻「房價漲、不再淹水」

台中市鐵路高架化2016年完工後，市區有5處大型地下道規畫填平，台中市長盧秀燕今早出席國光路地下道填平完工典禮，宣布市區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。