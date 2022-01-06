華山基金會彰化弱勢長者年菜不足 愛心商家捐一送二

外國Covid-19疫情燒不停，台灣去年也爆發本土疫情，經濟備受衝擊，社福機構和團體收到捐款縮水，華山基金會為彰化縣弱勢長者勸募年菜1700份，400份沒人認領，埔心大埔鐵板燒今天發起認捐華山基金會年菜，元月28日前認捐一份年菜，可獲雙人套餐券一張。

華山基金會埔心站站長楊啟岑今天表示，台灣發生Covid-19本土疫情，來自中小企業的郵政劃撥捐款銳減，線上捐款增加的總額遠不及劃撥減少金額，華山收到捐款銳減一半，勸募弱勢長者年菜受影響，到現在400份沒著落，令人心急。

埔心站第四年募經濟弱勢長者年菜，第一年在埔心鄉圖書館舉辦勸募活動，埔心大埔鐵板燒老闆許增鏞捐款3萬元，第二年起移師埔心大埔鐵板燒，許增鏞贊助300張餐券，今年也不例外，認捐一份年菜700元，可獲贈一張價值300元的雙人套餐券，使用期限3月14日到4月30日。

埔心鄉代表會副主席、埔心鄉農會總幹事張旗聞、埔心鄉民代表林淑華和詹秀貞、埔心國中校長黃森明到場，響應「支持年菜索取套餐券」活動；謝辛春呼籲民眾響應，不限一人一張餐券，捐越多份年菜，送越多張餐券。張旗聞說，農會內部也推廣認捐年菜送弱勢長者，期待拋磚引玉，做好公益大放送。

埔心大埔鐵板燒老闆許增鏞說，過去兩年的春節之前配合華山基金會公益活動，善心民眾都很捧場，今年疫情嚴重影響地方募捐，希望他的店拋磚引玉，早一點募集，讓長者早一點安心有較豐盛年夜飯可享用。