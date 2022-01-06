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影／彰化書福閱讀圖書館揭牌 空間舒服又溫馨

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
溪州國小書舒閱讀圖書館設計主題是「喜羊羊」，小朋友向縣長王惠美等人展示圖書館主題設計圖說。記者簡慧珍／攝影
溪州國小書舒閱讀圖書館設計主題是「喜羊羊」，小朋友向縣長王惠美等人展示圖書館主題設計圖說。記者簡慧珍／攝影

彰化縣5所國中小校長今天到溪州國小，共同主持書福悅讀圖書館聯合揭牌，縣長王惠美看完各校圖書館的設計主題介紹，忍不住說「好想去看看」，因教育處建議一次舉辦節時節工，她今天只能看溪州國小「羊光森林」圖書館。

縣政府以競爭型計畫作為補助整建圖書館書的依據，今年溪州國小、縣立和美高中、永靖國小、文開國小、好修國小雀屏中選，各獲200萬元整建圖書館，都已完工，今天在溪州國小舉行聯合揭牌，王惠美和教育處長王智弘、5校校長、彰化縣各級學校家長聯合會理事長胡荏凱等人同時在「喜洋洋」造型盆器裡種下文竹樹苗，為閱讀教育扎根。

王惠美說，5校圖書館都是結合校園特色與閱讀推動主題，用心規畫的空間美學；溪州國小「羊光森林」以校訂課程「喜揚羊」為主題，光代表「陽光」，全國特優校樹「師生樹」森林意象作為設計圖書館的元素。

和美高中圖書館「河圖洛書」，以承先啟後的概念結合當地道東書院，呈現古今對話的閱讀氛圍；永靖國小「書福貓」融合饒平客家文化和詩詞溫雅教育；文開國小「文盛書開」用傳統建築圖案，營造古境新創的多元複合閱讀場域；好修國小「布克森林」彩繪用色溫暖，畫了許多可愛動物，呈現溫馨有趣的閱讀情境。

王惠美逐一簡介5所學校圖書館環境特色，結語是「好想去」，進一步爆料「本來我想一所一所學校舉辦啟牌典禮，我一一去參觀，教育處建議舉辦聯合揭牌，這樣我只能看一所，等以後有機會再看別校的。」與會來賓都笑了。

聯合揭牌典禮結束後，王惠美等人參觀「羊光森林」圖書館，溪州國小學童講偷雞賊的故事，最後偷雞賊受到教訓，改過自新做人，王惠美期許小朋友善用圖書館，多閱讀，讓眼界更寬、更廣，養成獨立思考和邏輯思辨的能力。

縣政府重視教育閱讀，「投資教育就是投資未來」，編列縣款舉辦「書福悅讀校園閱讀推展計畫」迄今補助55所國中小學改造圖書館，累計經費8535萬2702元，溪州鄉長江淑芬及前立法委員謝汝芬都表示，喜歡讀書的小孩子不會變壞，提升閱讀環境品質，讓小朋友在很好的環境中讀書是人生一大享受，希望所有小朋友因書福悅讀計畫受惠，增加自己的知識，面對未來的人生挑戰。

溪州國小書舒閱讀圖書館揭牌，小朋友擺POSE講偷雞賊的故事，縣長王惠美和教育處長王智弘（中立者）專心聆聽。記者簡慧珍／攝影
溪州國小書舒閱讀圖書館揭牌，小朋友擺POSE講偷雞賊的故事，縣長王惠美和教育處長王智弘（中立者）專心聆聽。記者簡慧珍／攝影
彰化縣5所國中小學圖書館整建完工，今天在溪州國小舉行書福閱讀圖書館聯合揭牌典禮。記者簡慧珍／攝影
彰化縣5所國中小學圖書館整建完工，今天在溪州國小舉行書福閱讀圖書館聯合揭牌典禮。記者簡慧珍／攝影

圖書館 王惠美

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