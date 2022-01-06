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公老坪深夜「飆」噪音 中市議員籲：科技執法加強取締

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
豐原公老坪近期有車隊飆速製造噪音擾民，台中市議員謝志忠(綠上衣者)今邀集相關單位現場會勘。圖／台中市議員謝志忠服務團隊提供
豐原公老坪近期有車隊飆速製造噪音擾民，台中市議員謝志忠(綠上衣者)今邀集相關單位現場會勘。圖／台中市議員謝志忠服務團隊提供

素有台中市「豐原後花園」的公老坪，白天適合登山健行、夜晚有美麗夜景，近期有不肖騎士日夜在山區飆速逕行，尤其入夜山區空曠、噪音響亮，讓附近住戶無法眠。市議員謝志忠接獲陳情，今與相關單位到場會勘，環保局將此路段列為噪音重點管制區域，將以「聲音照相科技執法」加強取締，最高可處3萬元，呼籲騎士不要心存僥倖。

「吵到不能睡覺！」附近居民與南嵩里長陳玉玲向市議員謝志忠陳情，去年12月底陸續有車隊在公老坪山路聚集，甚至飆車，白天、晚上至清晨都有聲響，由於入夜後山區空曠，聲音響亮，附近居民無法入眠，報案後警察馳抵，但車隊早已逃逸不見蹤影。

台中市議員謝志忠今邀集環保局、警察局等相關單位進行會勘，去年水源路坪頂巷間「聲音照相科技執法」共17件、車禍31件。環保局將此路段列為噪音重點管制區域，全面使用「聲音照相科技執法」加強取締，不排除祭出兩台機具執法，每次4小時。

謝志忠表示，環保局、警察局、監理所需加強「環警監聯合稽查」次數，去年僅2次，遠遠不足。另，交通局在髮夾彎建置防撞導桿，隔離路線預防超速。

聲音照相科技執法去年上路，根據不同道路速限規定分貝值。道路速限小於50公里，管制標準為86分貝，50至70公里為90分貝。車輛分貝值超標被拍照取締，可處罰1800元至3600元。

聲音照相偵測檢驗合格車輛使用未認證排氣管，也將按次處罰，經處罰後仍不改善者，裁罰金額逐次遞增，最高可罰3萬元。

警察 噪音 台中市

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