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中市啟動春節防疫 盧秀燕：高風險須打滿兩劑每周快篩

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕宣布中市提早啟動春節防疫專案，市民活動照常，但須戴口罩。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕宣布中市提早啟動春節防疫專案，市民活動照常，但須戴口罩。記者陳秋雲／攝影

台中市長盧秀燕今開春節防疫專案說明會，因本地沒有本土個案，目前市民活動包括補選造勢可照常進行，但呼籲即使最好全程戴口罩。台中市提出獨有的防疫措施，要求居家檢疫替代所或防疫旅館的第一線高風險從業人員，即便打滿兩劑疫苗，仍須每周公費快篩一次，時間到2月14日，後續滾動調整。

市長盧秀燕解釋，高風險從業人員包括與返國檢疫隔離的旅館房務、櫃檯、清潔人員及防疫計程司機，與居家檢疫者須接觸的第一線人員都須打滿兩劑疫苗後才能上工，且加碼每周公費快篩一次。

盧秀燕表示，市府提早展開春節防疫專案，即日起到2月14日，以「料敵從嚴，提早布署」原則，針對違反防疫規定，將加重罰則，少則10萬、多則100萬，籲市民不要以身試法。

法制局局長李善植表示，春節防疫專案期間，返國者選擇7+7+7入境的旅客，一定要提供翔實接種疫苗的證明，如查獲是偽造變造，除依法究法律責任外，一定會處以最高罰款15萬元。

居家檢疫期間，如果趴趴走或離開住家或指定檢疫地點，一個小時開罰10萬元，但春節防疫專案期間加重罰鍰， 1小時處20萬元罰鍰，如36小時就罰最高100萬元；相關居家檢疫情期，沒有訪客與親友保持社交距離，或參加群聚活動，直接加重處罰40萬元罰鍰，沒有配合市府追蹤機制處20萬元罰鍰。

台中市法制局長李善植表示，春節防疫專案期間，如不遵守防疫規則，加重罰則。圖／取自市長盧秀燕官網
台中市法制局長李善植表示，春節防疫專案期間，如不遵守防疫規則，加重罰則。圖／取自市長盧秀燕官網

居家檢疫 春節 疫苗

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