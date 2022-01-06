南投市連接八卦山古道失修 縣府重鋪助運農產

南投市平山里「南投路」是早期通往八卦山重要道路，隨著南崗工業區各聯外道路開通，這條古道如今只剩農民使用且年久失修導致崎嶇不平，縣府接獲居民反映，將重鋪1100公尺路面，協助農民更安全運輸農產。

連接南投市平山里工業路與福山里八卦路的「南投路」是南投市區通往八卦山脈福山里、永興里、鳳山里、鳳鳴里這「山上四里」的古道，如今因路寬不足只剩農民使用，但路面年久失修導致崎嶇難行，居民希望改善，縣府決定刨除路面重鋪，讓農民運輸農產更安全。

南投縣長林明溱今天與國民黨立法委員許淑華、國民黨南投縣黨部主委林儒彬、縣府工務處人員到場勘查，林明溱接受媒體聯訪表示，過去八卦山脈往返南投市區交通不便，南投路這條古道是物資運送、居民外出重要道路，雖然現在只剩農民使用，但仍有改善必要。

林明溱說，隨著南崗工業區發展，陸續開通許多重要道路，南投路交通功能逐漸被取代，經地方居民向立委許淑華反映，縣府將以新台幣320多萬元將寬3.5公尺、長1100公尺路面刨除重鋪，部分路基損壞路段會先鋪設混凝土，再加上瀝青，讓行車更穩、更安全。

林明溱等人也踏勘內新里南營路、營南里東閔路，林明溱說，將花費226多萬元重鋪東閔路776巷、1113巷各長700公尺、寬3.5公尺，及長230公尺、寬4.5公尺路面；這裡是學童必經道路，但有很長距離缺乏安全警示，也將要求增加白色邊線及反光鈕以提高道路安全。

林明溱也表示，建議里辦公處提報東閔路1113巷與東閔路口增設定時啟動的交通號誌，在學生上學、放學時段自動啟動，以確保學童過馬路安全。