快訊

交通車混搭釀交叉感染？ 陳時中認「防疫螺絲鬆了」

桃園機場爆群聚 新北確診者足跡曝…曾到鶯歌超商、大潤發

南投市連接八卦山古道失修 縣府重鋪助運農產

中央社 / 南投縣6日電

南投市平山里「南投路」是早期通往八卦山重要道路，隨著南崗工業區各聯外道路開通，這條古道如今只剩農民使用且年久失修導致崎嶇不平，縣府接獲居民反映，將重鋪1100公尺路面，協助農民更安全運輸農產。

連接南投市平山里工業路與福山里八卦路的「南投路」是南投市區通往八卦山脈福山里、永興里、鳳山里、鳳鳴里這「山上四里」的古道，如今因路寬不足只剩農民使用，但路面年久失修導致崎嶇難行，居民希望改善，縣府決定刨除路面重鋪，讓農民運輸農產更安全。

南投縣長林明溱今天與國民黨立法委員許淑華、國民黨南投縣黨部主委林儒彬、縣府工務處人員到場勘查，林明溱接受媒體聯訪表示，過去八卦山脈往返南投市區交通不便，南投路這條古道是物資運送、居民外出重要道路，雖然現在只剩農民使用，但仍有改善必要。

林明溱說，隨著南崗工業區發展，陸續開通許多重要道路，南投路交通功能逐漸被取代，經地方居民向立委許淑華反映，縣府將以新台幣320多萬元將寬3.5公尺、長1100公尺路面刨除重鋪，部分路基損壞路段會先鋪設混凝土，再加上瀝青，讓行車更穩、更安全。

林明溱等人也踏勘內新里南營路、營南里東閔路，林明溱說，將花費226多萬元重鋪東閔路776巷、1113巷各長700公尺、寬3.5公尺，及長230公尺、寬4.5公尺路面；這裡是學童必經道路，但有很長距離缺乏安全警示，也將要求增加白色邊線及反光鈕以提高道路安全。

林明溱也表示，建議里辦公處提報東閔路1113巷與東閔路口增設定時啟動的交通號誌，在學生上學、放學時段自動啟動，以確保學童過馬路安全。

南投 林明溱 農民

延伸閱讀

串連八卦山最早古道年久失修 林明溱會勘將全線改善

台電、中油補助高雄市 林明溱：國營企業淪執政黨肥羊

南投名間親子園區有夠夯 縣府擴大將在3大鎮興建

影／南投最大親子共融公園啟用 狂吸5000人瘋玩

相關新聞

影／國四潭子交流道農曆年前通車 車程快15分鐘

國道四號台中環線豐原潭子段工程，豐原交流道工程因挖掘到遺址，高公局初估延至今年底有望通車，立委楊瓊瓔今中午邀集相關單位會...

彰化7鄉鎮花海專區 拍美照不可錯過

彰化縣政府今天在田中鎮「望高瞭」舉辦「春遊彰化賞花海」宣傳會，彰化縣長王惠美說，春遊彰化賞花海共有彰化、和美、田中、秀水...

彰化芬園自來水普及率落後 拚明年1千2百戶接管

全台自來水普及率超過9成，彰化芬園鄉只有19%，鄉民長期仰賴抽取地下水度日，但去年全台乾旱，鄉民面臨無水可用的危機，芬園...

台中市區5地下道都填平 里長樂翻「房價漲、不再淹水」

台中市鐵路高架化2016年完工後，市區有5處大型地下道規畫填平，台中市長盧秀燕今早出席國光路地下道填平完工典禮，宣布市區...

串連八卦山最早古道年久失修 林明溱會勘將全線改善

南投市平山里工業路到福山里八卦路，有條南投市最早通往八卦山的古道南投路，因為路寬不足只剩農民行走，路面崎嶇不平，南投縣長...

武陵賞櫻專車今開賣！ 國光客運曝票價10年未漲原因

武陵農場櫻花季將於2月12日登場，公路接駁客運今起陸續開賣。國光客運說，今年是執行賞櫻專車疏運第十年，票價一直維持不變，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。