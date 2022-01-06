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影／國四潭子交流道農曆年前通車 車程快15分鐘

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導
潭子系統交流道，近國道4號主線。圖／立法委員楊瓊瓔服務團隊提供
潭子系統交流道，近國道4號主線。圖／立法委員楊瓊瓔服務團隊提供

國道四號台中環線豐原潭子段工程，豐原交流道工程因挖掘到遺址，高公局初估延至今年底有望通車，立委楊瓊瓔今中午邀集相關單位會勘潭子交流道工程，高公局允諾，台74線潭子系統交流道至國四潭子交流道、潭子聯絡道、豐原聯絡道可於本月底、農曆春節前通車啟用。楊瓊瓔樂見潭子交流道通車，民眾進出國4銜接74線，初估可省15至20分鐘車程。

今天中午，立委楊瓊瓔邀集高公局、台中市建設局與多名里長現場視察。高公局副局長陳國隆指出，國道4號台中環線豐原潭子段工程計畫總經費約305億元，立委楊瓊瓔大力推行地方建設，行政院於103年核定國道4號豐原潭子段，目前即將完工的潭子交流道(部分路段)至潭子系統交流道路段，與潭子連絡道、豐原連絡道，工程經費就佔了80億元。

陳國隆表示，由於豐原交流道工程挖掘到遺址，依照文資法審查作業辦理，豐原交流道工程預計延至今年底完工通車；本月底通車的潭子系統交流道至潭子交流道，預計舒緩北潭子、南豐原地區約10萬人次，相當可觀。

楊瓊瓔表示，潭子交流道通車後，民眾進出國4銜接74線，預估可節省15至20分鐘車程；未來全段完工將串連台中內外環道路，內環為74號道路，外環則透過國道4號連結國道1號、3號，市府建置大環狀線的交通建設。

高公局第二新建工程處副處長卓高端指出，農曆年前將通車啟用潭子交流道，主線通車約1.4公里，可改善台74線匯出於平面道路往國一的大雅交流道車流，潭子聯絡道分散潭子區福貴路、中山路與豐興路車流、豐原聯絡道降低祥和路與豐原大道車流。

台中市建設局總工程師陳建權感謝楊瓊瓔委員十多年來的協助與爭取，國道4號台中環線豐原潭子段計畫全長約10.9公里，將串連國道1號、3號、4號清水豐原段及台74線、61線，構成大台中地區完整的外環高快速公路網。

潭子區大富里長林啓彬認同，每逢上下班時段，台74線潭子系統交流道匯出許多往國一大雅交流道車潮，車輛與里內上下班民眾塞在昌平路、雅潭路等平面道路，最慢時速30公里以下、回堵近1公里，地方里民期待台74線潭子系統交流道至國四潭子交流道盡快通車，避免塞車噩夢。

高公局人員解說潭子交流道施作過程，立委楊瓊瓔服務團隊執行長洪柳益(右)等人聽取簡報。記者林佩均／攝影
高公局人員解說潭子交流道施作過程，立委楊瓊瓔服務團隊執行長洪柳益(右)等人聽取簡報。記者林佩均／攝影
潭子系統交流道，近台74線端。圖／立法委員楊瓊瓔服務團隊提供
潭子系統交流道，近台74線端。圖／立法委員楊瓊瓔服務團隊提供
高公局人員解說潭子交流道施作過程，立委楊瓊瓔服務團隊執行長洪柳益、潭子地區多位里長聽取簡報。記者林佩均／攝影
高公局人員解說潭子交流道施作過程，立委楊瓊瓔服務團隊執行長洪柳益、潭子地區多位里長聽取簡報。記者林佩均／攝影
立委楊瓊瓔(中)邀集高公局、建設局等單位進行潭子系統交流道現場會勘。圖／立法委員楊瓊瓔服務團隊提供
立委楊瓊瓔(中)邀集高公局、建設局等單位進行潭子系統交流道現場會勘。圖／立法委員楊瓊瓔服務團隊提供
台74線潭子系統交流道至國四潭子交流道，預計農曆春節前通車啟用，民眾進出國4銜接74線，初估可省15至20分鐘車程。記者林佩均／攝影
台74線潭子系統交流道至國四潭子交流道，預計農曆春節前通車啟用，民眾進出國4銜接74線，初估可省15至20分鐘車程。記者林佩均／攝影
農曆年前將通車啟用潭子交流道，主線通車約1.4公里。記者林佩均／攝影
農曆年前將通車啟用潭子交流道，主線通車約1.4公里。記者林佩均／攝影
台74線潭子系統交流道至國四潭子交流道，預計農曆春節前通車啟用，民眾進出國4銜接74線，初估可省15至20分鐘車程。記者林佩均／攝影
台74線潭子系統交流道至國四潭子交流道，預計農曆春節前通車啟用，民眾進出國4銜接74線，初估可省15至20分鐘車程。記者林佩均／攝影
台74線潭子系統交流道至國四潭子交流道，預計農曆春節前通車啟用，民眾進出國4銜接74線，初估可省15至20分鐘車程。記者林佩均／攝影
台74線潭子系統交流道至國四潭子交流道，預計農曆春節前通車啟用，民眾進出國4銜接74線，初估可省15至20分鐘車程。記者林佩均／攝影
台74線潭子系統交流道至國四潭子交流道，預計農曆春節前通車啟用，民眾進出國4銜接74線，初估可省15至20分鐘車程。記者林佩均／攝影
台74線潭子系統交流道至國四潭子交流道，預計農曆春節前通車啟用，民眾進出國4銜接74線，初估可省15至20分鐘車程。記者林佩均／攝影

國道 楊瓊瓔 遺址

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