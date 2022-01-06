快訊

直播／桃機群聚案、重啟急重症量能 指揮中心下午2時說明

確診個案元旦打麻將 金嗓歌友會內監視器畫面曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化7鄉鎮花海專區 拍美照不可錯過

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣政府今天在田中鎮「望高瞭」舉辦「春遊彰化賞花海」宣傳會，彰化縣長王惠美說，春遊彰化賞花海共有彰化、和美、田中、秀水、花壇、芬園、埔鹽7鄉鎮市有3公頃以上的花海專區。記者林宛諭／攝影
彰化縣政府今天在田中鎮「望高瞭」舉辦「春遊彰化賞花海」宣傳會，彰化縣長王惠美說，春遊彰化賞花海共有彰化、和美、田中、秀水、花壇、芬園、埔鹽7鄉鎮市有3公頃以上的花海專區。記者林宛諭／攝影

彰化縣政府今天在田中鎮「望高瞭」舉辦「春遊彰化賞花海」宣傳會，彰化縣長王惠美說，春遊彰化賞花海共有彰化、和美、田中、秀水、花壇、芬園、埔鹽7鄉鎮市有3公頃以上的花海專區，現在縣府還有振興加碼抽獎活動，到彰化賞花、消費，就可抽青年住宅等大獎。

王惠美說，彰化縣政府辦理冬季裡作種植景觀作物計畫，全縣推廣面積有260公頃，種植包括大波斯菊、黃波斯菊、向日葵及百日草等，要將彰化的花卉能量推展出來，也邀請大家春遊彰化賞花海。

由田中鎮農會主辦的花海專區「望高瞭」今年花海約有12公頃，花期約到1月中旬，其他鄉鎮花卉專區也持續盛開，最晚可以延續到春節，春遊花海後還有溪州公園的「花在彰化」活動從2月1日農曆正月初一到2月13日接力上場，還有北彰八卦山月影燈季每天自下午5點半到晚上10點有美麗的燈海。

王惠美說，「數大便是美」在田中望高瞭觀賞花海一望無際非常漂亮，變成田中爆紅的景點，而各鄉鎮也卯足力氣，花海活動也配合農特產品展售、園遊會焢窯活動及農特產地方小吃品嚐，帶動農村經濟，期許把花卉種植面積越來越大，讓彰化在冬天的時候創造不一樣的景觀，而民眾可彰化賞花，現在消費200元以上的發票也可參加抽獎，最大獎項是青年住宅。

田中鎮長洪麗娜說，時值疫情，大家可多到戶外走走，田中520是有情有愛的好地方，歡迎大家到彰化田中。

田中鎮農會總幹事張瑞欣說，田中是個好山好水的好地方，出產如台稉九號良質米和黑米等優質農特產品，未來將讓產業與景觀結合，讓更多人來認識田中，創造更大的經濟效益。

花壇鄉長顧勝敏說，花壇「焢吧焢焢 Part兔焢」，活動開放報名很快就額滿了，當天活動可以賞花、焢窯，還有抓泥鰍、拔蘿蔔、做蘿蔔糕等活動，好玩又精彩，歡迎大家到彰化花壇觀賞花海。　

田中鎮「望高瞭」12公頃波斯菊目前正盛開，搭配稻草人裝置藝術與遠方的八卦山脈成為打卡熱點。記者林宛諭／攝影
田中鎮「望高瞭」12公頃波斯菊目前正盛開，搭配稻草人裝置藝術與遠方的八卦山脈成為打卡熱點。記者林宛諭／攝影
田中鎮「望高瞭」12公頃波斯菊正盛開，與遠方的八卦山脈相映成美景。記者林宛諭／攝影
田中鎮「望高瞭」12公頃波斯菊正盛開，與遠方的八卦山脈相映成美景。記者林宛諭／攝影
田中鎮「望高瞭」12公頃波斯菊目前正盛開，搭配稻草人裝置藝術與遠方的八卦山脈成為打卡熱點。記者林宛諭／攝影
田中鎮「望高瞭」12公頃波斯菊目前正盛開，搭配稻草人裝置藝術與遠方的八卦山脈成為打卡熱點。記者林宛諭／攝影

賞花 青年住宅

延伸閱讀

本土疫情升溫 彰化月底前打新冠疫苗送200元禮券

彰化扇形車庫慶百歲寫生賽 王惠美重申彰化升格必要

王惠美指彰化升格第7都 「理所當然」

王惠美黃敏惠同框 觀賞阮劇團看見軟實力

相關新聞

武陵賞櫻專車今開賣！ 國光客運曝票價10年未漲原因

武陵農場櫻花季將於2月12日登場，公路接駁客運今起陸續開賣。國光客運說，今年是執行賞櫻專車疏運第十年，票價一直維持不變，...

台中市區5地下道都填平 里長樂翻「房價漲、不再淹水」

台中市鐵路高架化2016年完工後，市區有5處大型地下道規畫填平，台中市長盧秀燕今早出席國光路地下道填平完工典禮，宣布市區...

南投埔里、草屯免費拔蘿蔔 本周末起接力登場

南投埔里是國內重要蔬果產區，為推廣食農，當地公所本周末辦理「拔蘿蔔」活動，帶民眾下田從產地到餐桌過程，同時討個「好采頭」...

影／國四潭子交流道農曆年前通車 車程快15分鐘

國道四號台中環線豐原潭子段工程，豐原交流道工程因挖掘到遺址，高公局初估延至今年底有望通車，立委楊瓊瓔今中午邀集相關單位會...

彰化7鄉鎮花海專區 拍美照不可錯過

彰化縣政府今天在田中鎮「望高瞭」舉辦「春遊彰化賞花海」宣傳會，彰化縣長王惠美說，春遊彰化賞花海共有彰化、和美、田中、秀水...

彰化芬園自來水普及率落後 拚明年1千2百戶接管

全台自來水普及率超過9成，彰化芬園鄉只有19%，鄉民長期仰賴抽取地下水度日，但去年全台乾旱，鄉民面臨無水可用的危機，芬園...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。