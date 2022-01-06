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彰化7鄉鎮花海專區 拍美照不可錯過
彰化縣政府今天在田中鎮「望高瞭」舉辦「春遊彰化賞花海」宣傳會，彰化縣長王惠美說，春遊彰化賞花海共有彰化、和美、田中、秀水、花壇、芬園、埔鹽7鄉鎮市有3公頃以上的花海專區，現在縣府還有振興加碼抽獎活動，到彰化賞花、消費，就可抽青年住宅等大獎。
王惠美說，彰化縣政府辦理冬季裡作種植景觀作物計畫，全縣推廣面積有260公頃，種植包括大波斯菊、黃波斯菊、向日葵及百日草等，要將彰化的花卉能量推展出來，也邀請大家春遊彰化賞花海。
由田中鎮農會主辦的花海專區「望高瞭」今年花海約有12公頃，花期約到1月中旬，其他鄉鎮花卉專區也持續盛開，最晚可以延續到春節，春遊花海後還有溪州公園的「花在彰化」活動從2月1日農曆正月初一到2月13日接力上場，還有北彰八卦山月影燈季每天自下午5點半到晚上10點有美麗的燈海。
王惠美說，「數大便是美」在田中望高瞭觀賞花海一望無際非常漂亮，變成田中爆紅的景點，而各鄉鎮也卯足力氣，花海活動也配合農特產品展售、園遊會焢窯活動及農特產地方小吃品嚐，帶動農村經濟，期許把花卉種植面積越來越大，讓彰化在冬天的時候創造不一樣的景觀，而民眾可彰化賞花，現在消費200元以上的發票也可參加抽獎，最大獎項是青年住宅。
田中鎮長洪麗娜說，時值疫情，大家可多到戶外走走，田中520是有情有愛的好地方，歡迎大家到彰化田中。
田中鎮農會總幹事張瑞欣說，田中是個好山好水的好地方，出產如台稉九號良質米和黑米等優質農特產品，未來將讓產業與景觀結合，讓更多人來認識田中，創造更大的經濟效益。
花壇鄉長顧勝敏說，花壇「焢吧焢焢 Part兔焢」，活動開放報名很快就額滿了，當天活動可以賞花、焢窯，還有抓泥鰍、拔蘿蔔、做蘿蔔糕等活動，好玩又精彩，歡迎大家到彰化花壇觀賞花海。
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