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彰化芬園自來水普及率落後 拚明年1千2百戶接管

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣芬園鄉自來水接管率低，鄉內爭取提升普及率。報系資料照
彰化縣芬園鄉自來水接管率低，鄉內爭取提升普及率。報系資料照

全台自來水普及率超過9成，彰化芬園鄉只有19%，鄉民長期仰賴抽取地下水度日，但去年全台乾旱，鄉民面臨無水可用的危機，芬園公所調查鄉內15村近2千戶有自來水接管意願，鄉長林世明說，今年水公司將會依芬園的需求向水利署提出自來水延管申請，若順利明年可先讓1千2百戶的住戶有自來水可用，近日將開說明會。

芬園鄉鄰近烏溪及貓羅溪，過去地下水豐沛取得方便，台水公司1983年曾規畫布設全鄉自來水管但多次遭到抗議，導致鄉民長期抽地下水作為日常用水，去年5、6月中部缺水嚴重，公所、民代都接到陳情，公所也調查發現鄉內對自來水管需求大增。

公所與台水公司近期多次開會，展開芬園鄉與彰139線沿線供水的規劃作業，計畫在15個村次要道路布設送、配水管，預定今年規劃定案送水利署申請經費發包施作。

林世明說，全台仍有多處自來水不普及的鄉鎮，芬園在全國自來水普及率屬後段班，台水公司第四區管理處須向水利署提出自來水延管申請經費，評比通過才能施作，居民意願高、自來水普及率低於70%的鄉鎮較有利於爭取，盼今年順利爭取，先讓彰南路一帶平地村里有自來水可用，不必等烏溪鳥嘴潭工程完工，水源可先來自草屯、芬園嘉興簡易淨水場。

林世明表示，鄉內自來水規畫分批接管，山上自來水設施仍須配合鳥嘴潭工程，預計2024年延線接管完成，鄉民可申請接管使用，鄉內自來水普及率可超過50%。

地下水 水利署 彰化

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