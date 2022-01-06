台中市區5地下道都填平 里長樂翻「房價漲、不再淹水」

台中市鐵路高架化2016年完工後，市區有5處大型地下道規畫填平，台中市長盧秀燕今早出席國光路地下道填平完工典禮，宣布市區5座地下道都已填平，改善城市景觀，地下道內也不再強降雨就淹水。當地里長說，房價漲了，周邊環境也變好。

台中市區因應鐵路高架後，將豐原圓環北路、北屯太原路、東區建成路、西區五權路與南區國光路地下道填平，搭配周邊景觀規畫，改善交通動線，國光路地下道是最後一座，今天宣布完工。

盧秀燕說，國光路地下道是台中市區第一座地下道，有半世紀歷史，這也是最後一座要填平的地下道，路口工程去年11月底完成後，已新開放通行，今天周邊景觀全部完成，市區5條地下道填平全部完工。

民進黨議員邱素貞說，國光路是西區、南區重要幹道，也是台中往返南投的台3線，車流量大，以前地下道常造成交通瓶頸，快慢車道有高低差，常發生交通事故，甚至大雨就造成淹水，填平後可改善交通安全與動線。

南區長春里長林姍汝說，以前不必等颱風來，一場強降雨地下道就淹水，地下道兩端大小車禍不斷，現在填平後，與建國南、北路口拓寬了，視野更開闊，也更安全；市區還有忠明南路、正義街地下道保留，希望市府也納入考慮。當地民眾說，地下道填平後，「後站」區域才會出頭天，景觀、交通變好，房價也上漲了。

建設局長陳大田說，國光路地下道填平總計1.15億元，營建署補助4214萬元，搭配雨水下水道、寬頻管道與人行道、景觀等措施，也打通鐵路高架下方的綠空廊道。