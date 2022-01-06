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彰縣7日起打疫苗送200元禮券 拚拉高接種率

中央社 / 彰化6日電

彰化縣政府今天指出，為提升COVID-19疫苗接種率，18歲以上民眾明天起前往縣內合約醫療院所接種第1、2劑COVID-19疫苗，可獲得200元禮券，希望拉高第1劑接種率到9成、第2劑8成。

彰化縣政府今天發布新聞稿指出，響應中央流行疫情指揮中心政策，將1月訂為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種月，從明天起到1月31日止，只要是18歲以上民眾，在縣內合約醫療院所接種第1或第2劑COVID-19疫苗，可獲得新台幣200元禮券。

彰縣衛生局長葉彥伯接受中央社記者訪問時指出，截至今年1月3日為止，縣內12歲以上人口COVID-19疫苗第1劑接種率為85.4%，第2劑接種率73.2%，但先前因疫情平穩，加上老人家擔心接種疫苗後產生的副作用，接種率遲遲無法拉高。

葉彥伯說，自從中央今年1月4日宣布地方政府可提供200元禮券或衛教品，鼓勵民眾踴躍完成接種2劑疫苗，各鄉鎮衛生所就接到不少詢問電話，衛生局也希望藉由贈送禮券將第1劑接種率拉高到9成，第2劑拉高到8成。

葉彥伯指出，中央開放已接種2劑疫苗且滿5個月民眾可打第3劑疫苗，彰化縣去年12月已有約1萬人接種第3劑疫苗，今年1月也有約1萬人符合打第3劑資格，由於符合資格者多為醫護人員，衛生局已排定施打時間，也建議民眾如果滿5個月就去打第3劑疫苗，加強保護力。

疫苗 衛生局

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