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串連八卦山最早古道年久失修 林明溱會勘將全線改善

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長林明溱今天會勘南投路古道，將重新鋪設改善，方便居民通行。圖／南投縣政府提供
南投縣長林明溱今天會勘南投路古道，將重新鋪設改善，方便居民通行。圖／南投縣政府提供

南投市平山里工業路到福山里八卦路，有條南投市最早通往八卦山的古道南投路，因為路寬不足只剩農民行走，路面崎嶇不平，南投縣長林明溱今天會勘，感謝前人開路不易，決定將全長1100公尺的路面重新刨除重鋪，路基損毀路段也將鋪設混凝土，讓人車通行更安全。

林明溱和立委許淑華、縣議員張嘉哲、國民黨南投縣黨部主委林儒彬上午到南投市平山里會勘「南投路」，林明溱說，南投路銜接平山里工業路及福山里八卦路，是南投市最早通行八卦山四里的古道，過去八卦山交通不便，這條古道提供生活物資運送重要功能。

隨著南崗工業區發展，加新道路興建，南投路功能逐漸被取代，平時大多只有農民通行，因為道路年久失修崎嶇不平，影響交通安全，因此他決定動支320萬元，將全長1100公尺、寬3.5公尺的路面都刨除重鋪，路基損壞路段先鋪設混凝土，再加鋪瀝青讓行車更安全。

林明溱也到南投市南營路532巷會勘，已經老舊破損瀝青混凝土路面刨除重鋪，居民反映巷道太窄，要求將水利溝渠加蓋，林明溱建議居民先報請農田水利署南投管理處同意並負擔使用費，縣府會全力協助。

南投市東閔路776巷及1113巷是營南里居民及營盤國小學童上下學必經道路，道路與邊溝缺乏安全警示，林明溱會勘後，除了重鋪路面，也將增劃白色邊線及反光鈕提高安全性，1113巷與東閔路口增設交通號誌，確保學童通行安全。

南投縣長林明溱今天會勘南投路古道，將重新鋪設改善，方便居民通行。圖／南投縣政府提供
南投縣長林明溱今天會勘南投路古道，將重新鋪設改善，方便居民通行。圖／南投縣政府提供

南投 林明溱 農民

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