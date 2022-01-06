快訊

冬吃蘿蔔不用看醫生！「平民人參」抗癌、穩血糖、止咳化痰

跨年夜歌友會近千人 金嗓館主認防疫不嚴：只有噴酒精

南投埔里、草屯免費拔蘿蔔 本周末起接力登場

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投埔里鎮公所8日、9日辦理兩場次「食農玩很大－田間拔蘿蔔」活動，每場限500人。圖／埔里鎮公所提供
南投埔里鎮公所8日、9日辦理兩場次「食農玩很大－田間拔蘿蔔」活動，每場限500人。圖／埔里鎮公所提供

南投埔里是國內重要蔬果產區，為推廣食農，當地公所本周末辦理「拔蘿蔔」活動，帶民眾下田從產地到餐桌過程，同時討個「好采頭」迎新春；草屯則因稻田休耕，公所與農民合作在約4公頃田地種蘿蔔，將於1月15日起開放免費採摘。

草屯鎮公所指出，全鎮水稻種植面積逾1200公頃，居全縣之冠，而有「南投米倉」之稱，每年11月陸續進入二期稻作收穫期，收稻後的農地休耕，多會種植油菜花、波斯菊等綠肥植物，提升農地力，因此入冬農田常有花海景致。

草屯鎮長簡景賢說，公所為此與農民合作在南埔將軍廟、新厝里中興路368之6號、新庄里新庄二路160巷1號、復興里復興路186之29號，以及中投公路下青青錦鯉等5處附近農田栽種廣達4公頃的蘿蔔，讓民眾「趣」拔蘿蔔兼賞花。

埔里鎮則是國內重要蔬果產區，盛產百香果、蘿蔔、苦瓜等農作物，而因近年政府力推食農教育，當地公所與行政院農委會、中部聯合服務中心將在本周末8日、9日共同辦理兩場次「農村再生六星農業升級－食農玩很大」田間拔蘿蔔活動。

埔里鎮長廖志城說，食農教育就是讓學習者親自參與農產品從產地到餐桌的過程，活動當天會有農民解說教導，除了能瞭解蘿蔔栽種過程，學習體驗採收蘿蔔，並品嘗蘿蔔相關製品美食，同時透過拔蘿蔔活動帶民眾討個「好采頭」迎新春。

埔里公所表示，本周末拔蘿蔔活動免費，地點在南村里安福宮附近蘿蔔田，每場限500人，於南村一巷交岔口發號碼牌，額滿為止；草屯公所則表示，鎮內5區域蘿蔔從15日起上午8時起開園，不用報名，請自備工具免費採摘，採完為止。

南投縣埔里、草屯2地本周末起接連辦理免費拔蘿蔔活動，歡迎民眾參加。圖／埔里鎮公所提供
南投縣埔里、草屯2地本周末起接連辦理免費拔蘿蔔活動，歡迎民眾參加。圖／埔里鎮公所提供
南投埔里鎮公所8日、9日辦理兩場次「食農玩很大－田間拔蘿蔔」活動，每場限500人。圖／埔里鎮公所提供
南投埔里鎮公所8日、9日辦理兩場次「食農玩很大－田間拔蘿蔔」活動，每場限500人。圖／埔里鎮公所提供
南投埔里鎮公所8日、9日辦理兩場次「食農玩很大－田間拔蘿蔔」活動，每場限500人。圖／埔里鎮公所提供
南投埔里鎮公所8日、9日辦理兩場次「食農玩很大－田間拔蘿蔔」活動，每場限500人。圖／埔里鎮公所提供
南投埔里鎮公所8日、9日辦理兩場次「食農玩很大－田間拔蘿蔔」活動，每場限500人。圖／埔里鎮公所提供
南投埔里鎮公所8日、9日辦理兩場次「食農玩很大－田間拔蘿蔔」活動，每場限500人。圖／埔里鎮公所提供
南投縣埔里、草屯2地本周末起接連辦理免費拔蘿蔔活動，歡迎民眾參加。圖／埔里鎮公所提供
南投縣埔里、草屯2地本周末起接連辦理免費拔蘿蔔活動，歡迎民眾參加。圖／埔里鎮公所提供

食農教育 埔里 農民

延伸閱讀

旅跑記趣／埔里–彩虹眷村 獨一無二的旅程

冬吃蘿蔔不用看醫生！「平民人參」抗癌、穩血糖、止咳化痰

埔里3屍上吊案 南投檢方：外界勿作無謂臆測

影／南投溫室高架種草莓 更讓淘汰雞也有新春天

相關新聞

南投埔里、草屯免費拔蘿蔔 本周末起接力登場

南投埔里是國內重要蔬果產區，為推廣食農，當地公所本周末辦理「拔蘿蔔」活動，帶民眾下田從產地到餐桌過程，同時討個「好采頭」...

武陵賞櫻專車今開賣！ 國光客運曝票價10年未漲原因

武陵農場櫻花季將於2月12日登場，公路接駁客運今起陸續開賣。國光客運說，今年是執行賞櫻專車疏運第十年，票價一直維持不變，...

自立培植基地揭牌 台中60年老屋變身Dream house

台中市政府社會局結合社團法人台灣善種子義工團、金格黃金珠寶集團和藍正雄父子，活化平價住宅，創設「經濟弱勢者就業培植基地」...

盧秀燕籲外出不脫口罩 台中市下午公告加嚴防疫措施

本土疫情再起，台中市長盧秀燕今早出席活動拍照時，她強調不要脫口罩合影。盧秀燕說，雖然中央規定拍照可以脫口罩，但今天開始希...

南投縣農會推閃亮虎Q梅伴手禮盒 外包裝瞬成元宵小提燈

南投縣農會協助農民行銷農特產，開發立體造型「閃亮虎」Ｑ梅伴手小禮盒 ，除了衛生好吃的Ｑ梅，禮盒外觀為可愛討喜的閃亮虎，還...

本土疫情升溫 彰化月底前打新冠疫苗送200元禮券

國際新冠肺炎疫情持續嚴峻，國內近日又新增本土病例，彰化縣為提高疫苗接種率，從1月7日起到31日，針對到合約醫療院所接種種...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。