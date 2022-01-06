南投埔里、草屯免費拔蘿蔔 本周末起接力登場
南投埔里是國內重要蔬果產區，為推廣食農，當地公所本周末辦理「拔蘿蔔」活動，帶民眾下田從產地到餐桌過程，同時討個「好采頭」迎新春；草屯則因稻田休耕，公所與農民合作在約4公頃田地種蘿蔔，將於1月15日起開放免費採摘。
草屯鎮公所指出，全鎮水稻種植面積逾1200公頃，居全縣之冠，而有「南投米倉」之稱，每年11月陸續進入二期稻作收穫期，收稻後的農地休耕，多會種植油菜花、波斯菊等綠肥植物，提升農地力，因此入冬農田常有花海景致。
草屯鎮長簡景賢說，公所為此與農民合作在南埔將軍廟、新厝里中興路368之6號、新庄里新庄二路160巷1號、復興里復興路186之29號，以及中投公路下青青錦鯉等5處附近農田栽種廣達4公頃的蘿蔔，讓民眾「趣」拔蘿蔔兼賞花。
埔里鎮則是國內重要蔬果產區，盛產百香果、蘿蔔、苦瓜等農作物，而因近年政府力推食農教育，當地公所與行政院農委會、中部聯合服務中心將在本周末8日、9日共同辦理兩場次「農村再生六星農業升級－食農玩很大」田間拔蘿蔔活動。
埔里鎮長廖志城說，食農教育就是讓學習者親自參與農產品從產地到餐桌的過程，活動當天會有農民解說教導，除了能瞭解蘿蔔栽種過程，學習體驗採收蘿蔔，並品嘗蘿蔔相關製品美食，同時透過拔蘿蔔活動帶民眾討個「好采頭」迎新春。
埔里公所表示，本周末拔蘿蔔活動免費，地點在南村里安福宮附近蘿蔔田，每場限500人，於南村一巷交岔口發號碼牌，額滿為止；草屯公所則表示，鎮內5區域蘿蔔從15日起上午8時起開園，不用報名，請自備工具免費採摘，採完為止。
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