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自立培植基地揭牌 台中60年老屋變身Dream house

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
善種子義工團化腐朽為神奇，利用短短半個月修繕老舊閒置平價住宅。圖／社會局提供
善種子義工團化腐朽為神奇，利用短短半個月修繕老舊閒置平價住宅。圖／社會局提供

台中市政府社會局結合社團法人台灣善種子義工團、金格黃金珠寶集團和藍正雄父子，活化平價住宅，創設「經濟弱勢者就業培植基地」今揭牌啟用。基地將有專業社工服務，推展「台中市韌力家庭陪伴計畫」及「弱勢青年就業自立培植」鼓勵低收及中低收入戶自立脫貧，每年預計逾200個弱勢家戶受益。

活動邀成功就業個案現身說法，26歲的小雯來自單親家庭，外祖母照顧長大，但祖母現患失智症，由小雯料理三餐。小雯高中開始半工半讀，從僑光科大畢業後在餐飲業服務，並考取「西餐丙級術士技能檢定證照」。

小雯去年加入「台中市韌力家庭陪伴計畫」，積極職涯探索和職場適應團體課程，發現自己對照顧服務有興趣，完成「教保員初級班教育訓練」。同時發展餐飲興趣，接單販售手作甜點，努力改變未來的生活。

另一個案小妤，離婚後獨力撫養孩子，孩子從小經歷多次手術，小妤長年承受照顧及經濟壓力。去年加入「台中市韌力家庭陪伴計畫」，社工陪伴輔導，兼職販售手作商品，成立「風子布手作」，在台中各大市集擺攤販售獲好評；未來如果有餘力，打算找更穩定的工作增加收入。社會局提供財務、心理等諮詢，她說，自己比過去更勇敢、樂觀、有成就感。

社會局表示，從2014年起，台中市獲公益彩券盈餘分配基金支持推動「韌力家庭陪伴計畫」，至去年12月已輔導747個家庭，每月發生活扶助金、社工陪伴和就業輔導，協助近貧家戶就業自立。另為協助弱勢青年穩定儲蓄及就業，今年推出「弱勢青年就業自立培植試辦計畫」，可洽詢04-22289111#37208王社工。

社會局感謝善種子義工團化腐朽為神奇，利用短短半個月修繕老舊閒置平價住宅，原本破舊不堪的老宅經過改造，變得美侖美奐。同時，也感謝金格黃金珠寶集團董事長吳中庸捐贈相關設施設備，以及藍正雄、藍天父子聯合捐贈100萬，提供弱勢青年就業自立使用，大家齊心傳播愛。

台中市社會局有慈善團體與個人協助，活化平價住宅，創設「經濟弱勢者就業培植基地」今揭牌啟用。圖／社會局提供
台中市社會局有慈善團體與個人協助，活化平價住宅，創設「經濟弱勢者就業培植基地」今揭牌啟用。圖／社會局提供
善種子義工團與慈善人士，化腐朽為神奇，改造原本破舊不堪的老宅。圖／社會局提供
善種子義工團與慈善人士，化腐朽為神奇，改造原本破舊不堪的老宅。圖／社會局提供
善種子義工團化腐朽為神奇，半個月修繕老舊閒置平價住宅，經過改造變得美侖美奐。圖／社會局提供
善種子義工團化腐朽為神奇，半個月修繕老舊閒置平價住宅，經過改造變得美侖美奐。圖／社會局提供

台中市 社工 青年

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