盧秀燕籲外出不脫口罩 台中市下午公告加嚴防疫措施
本土疫情再起，台中市長盧秀燕今早出席活動拍照時，她強調不要脫口罩合影。盧秀燕說，雖然中央規定拍照可以脫口罩，但今天開始希望都不要脫口罩合影，因為疫情嚴峻，今天下午也會開防疫記者會，本市目前沒有個案，各局處已研擬加嚴措施，下午將宣布。
台中市從去年5月15日起，直到7月30日天天召開防疫記者會，直到首劑疫苗覆蓋率達到30%後才改為不定期召開；盧秀燕上午表示，昨天與中央、今天市府跨局處都召開防疫會議，下午3點將召開2022年首次防疫記者會，會採取線上直播方式。
盧秀燕今早出席國光路地下道填平完工典禮，現場湧入上百名里長、議員與當地民眾。盧秀燕在完工剪綵後拍照時，司儀原本請大家脫口罩合影，盧秀燕表示「不要脫、不要脫」，眾人就戴口罩拍照。
盧秀燕說，中央規定拍照可以脫口罩，今天開始希望大家不要脫口罩，市府昨天、今天分別與中央、市府跨局處開會，下午會各局處會宣布防疫新作為，希望市民配合。
她強調，疫情嚴峻，本市目前沒有新增個案，但要從嚴防範，希望大家不要脫口罩，下午還會宣布、公告詳細的防疫措施。
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