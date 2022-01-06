聽新聞
test
0:00 / 0:00
南投縣農會推閃亮虎Q梅伴手禮盒 外包裝瞬成元宵小提燈
南投縣農會協助農民行銷農特產，開發立體造型「閃亮虎」Ｑ梅伴手小禮盒 ，除了衛生好吃的Ｑ梅，禮盒外觀為可愛討喜的閃亮虎，還可拆裝成小提燈，好吃好玩還是喜氣的春節擺飾，成為極具南投特色的春節伴手禮。
南投縣農會總幹事曾明瑞說，南投是國內梅、茶最大產地，青梅種植面積達一千多公頃、年產總量13萬6千公噸，這兩年面對疫情衝擊，出口運費成本增加，縣農會和鄉鎮市農會秉持服務照顧農民生計為先，積極配合縣府舉辦梅子節、南投燈會等大型活動，行銷縣內農產品。
尤其防疫期間，因應遊客銳減，透過縣內農特品精製加工技術，經由初級加工、二級加工提升附加價值，縣農會去年收購青梅504噸，做成美味Q梅等產品，拓展農產行銷管道，提升農民收益。
最近推出吉祥物閃亮虎禮盒，有古味、紫蘇、茶香、梅心糖和梅香片五種口味，內附安全LED燈，成為應景的元宵提燈，也開拓南投青梅另類通路，也是春節和元宵節期間，小朋友最喜愛的小提燈，相當應景。
曾明瑞說，吉祥物禮盒Q梅衛生安全且搭配12生肖推出禮盒，已成為春節最具特色的伴手禮，今年「閃亮虎報喜迎新春」增加為兩萬盒限定禮盒，同時還有12生肖吉祥物造型禮盒回娘家活動，最高集滿完整12生肖者，縣農會頒發2萬元提貨券獎勵，另有五倍券及農遊券門市酬賓回饋滿千送百活動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言