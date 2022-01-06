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南投縣農會推閃亮虎Q梅伴手禮盒 外包裝瞬成元宵小提燈

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣農會舉辦生肖吉祥物造型禮盒回娘家活動，總幹事曾明瑞鼓勵民眾採購南投縣優質農產品。圖／讀者提供
南投縣農會舉辦生肖吉祥物造型禮盒回娘家活動，總幹事曾明瑞鼓勵民眾採購南投縣優質農產品。圖／讀者提供

南投縣農會協助農民行銷農特產，開發立體造型「閃亮虎」Ｑ梅伴手小禮盒 ，除了衛生好吃的Ｑ梅，禮盒外觀為可愛討喜的閃亮虎，還可拆裝成小提燈，好吃好玩還是喜氣的春節擺飾，成為極具南投特色的春節伴手禮。

南投縣農會總幹事曾明瑞說，南投是國內梅、茶最大產地，青梅種植面積達一千多公頃、年產總量13萬6千公噸，這兩年面對疫情衝擊，出口運費成本增加，縣農會和鄉鎮市農會秉持服務照顧農民生計為先，積極配合縣府舉辦梅子節、南投燈會等大型活動，行銷縣內農產品。

尤其防疫期間，因應遊客銳減，透過縣內農特品精製加工技術，經由初級加工、二級加工提升附加價值，縣農會去年收購青梅504噸，做成美味Q梅等產品，拓展農產行銷管道，提升農民收益。

最近推出吉祥物閃亮虎禮盒，有古味、紫蘇、茶香、梅心糖和梅香片五種口味，內附安全LED燈，成為應景的元宵提燈，也開拓南投青梅另類通路，也是春節和元宵節期間，小朋友最喜愛的小提燈，相當應景。

曾明瑞說，吉祥物禮盒Q梅衛生安全且搭配12生肖推出禮盒，已成為春節最具特色的伴手禮，今年「閃亮虎報喜迎新春」增加為兩萬盒限定禮盒，同時還有12生肖吉祥物造型禮盒回娘家活動，最高集滿完整12生肖者，縣農會頒發2萬元提貨券獎勵，另有五倍券及農遊券門市酬賓回饋滿千送百活動。

疫情衝擊影響農民生計，南投縣農會收購農特產加工製成多樣化產品，協助農民行銷。圖／讀者提供
疫情衝擊影響農民生計，南投縣農會收購農特產加工製成多樣化產品，協助農民行銷。圖／讀者提供
南投縣農會推出閃亮虎小禮盒，除了有南投特產Q梅，還可當成春節擺飾和元宵節小提燈。圖／讀者提供
南投縣農會推出閃亮虎小禮盒，除了有南投特產Q梅，還可當成春節擺飾和元宵節小提燈。圖／讀者提供

南投縣農 農會 春節

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