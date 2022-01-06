本土疫情升溫 彰化月底前打新冠疫苗送200元禮券

國際新冠肺炎疫情持續嚴峻，國內近日又新增本土病例，彰化縣為提高疫苗接種率，從1月7日起到31日，針對到合約醫療院所接種種第1、2劑新冠肺炎疫苗的18歲以上民眾，將送出200元超商禮券，鼓勵民眾儘速完成接種，目前各廠牌疫苗數量都充足。

彰化縣響應中央流行疫情指揮中心政策，訂定1月為COVID-19疫苗接種月，結合轄內合約院所，提升疫苗接種率。彰化縣長王惠美說，目前彰化第1劑施打率為85%，第2劑是73%，還有成長空間，最近疫情稍讓人緊張，第1劑、第2劑還沒施打疫苗的鄉親，應盡快與全縣243家醫療院所聯絡施打。

Omicron新型變異株威脅增加，中央也開放施打第三劑加強劑，彰化縣衛生局長葉彥伯說，中央政策接種兩劑疫苗且滿5個月的民眾可施打第三劑，彰化去年12月已有1萬人打第三劑，今年1月滿五個月的人數為1萬人，目前也排定施打，大都是第一線防疫人員與醫護，建議民眾滿5個月就去打第三劑加強保護力，中央也鼓勵可選擇與前兩劑一樣的疫苗廠牌，但民眾也可自由選擇。

衛生局也提醒18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，須持家長簽具的意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽署意願同意書，接種新冠疫苗應與流感疫苗等其他疫苗間隔需至少7天。