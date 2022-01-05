影／南投溫室高架種草莓 更讓淘汰雞也有新春天

南投國姓是國內知名草莓產區，但因氣候、病蟲害等問題，種植面積萎縮，產業式微，鄉民張有錦透過溫室、高架等有機栽種草莓，減緩病蟲害，並以友善耕作概念讓「雞莓共生」，讓草莓品質更好，淘汰雞也有新春天，更盼重振草莓產業。

國姓鄉公所指出，鄉內草莓產區分布在福龜、長流和北港等村，全盛時栽種達30公頃，通往產區的中潭公路沿途都是草莓園和觀光採果招牌，而享「草莓大道」美譽，但因氣候變遷、病蟲害加劇等因素，種植面積急遽萎縮，如今僅剩8公頃。

當地鄉民張有錦從事電機業10多年，3年前為測試水冷扇等節能產品返鄉搭建溫室種草莓，發現鄉內農民多仍習慣種植於地面，導致草莓苗及果實易受病蟲害侵擾，因此改以高架栽培，為追求天然有機無毒，更嘗試友善耕作讓「雞莓共生」。

張提到，他向雞農購買已無產能的淘汰雞，以有機豆渣、中藥等調製健康飼料，搭配水果餵食，確保其產出的糞便品質無虞，之後再添加多種益菌後發酵製成有機肥，用於草莓栽種，不僅草莓長得好，也讓被汰除的雞隻頤養天年，有新春天。

國姓鄉公所農經課今也前往其草莓溫室了解栽種情況，張表示，今年分以地面、高架2方式種植「豐香」草莓，而因兩者都有搭建溫室，並未發生病蟲害狀況，結果後幾乎沒受損，可見有溫（網）室能有效阻隔，但品質上又以高架較佳。