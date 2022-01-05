快訊

桃機清潔員再傳3例確診 桃市府出面這樣回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／南投溫室高架種草莓 更讓淘汰雞也有新春天

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投國姓農民張有錦以溫室、高架等有機栽種草莓，更以友善耕作概念讓「雞莓共生」。記者賴香珊／攝影
南投國姓農民張有錦以溫室、高架等有機栽種草莓，更以友善耕作概念讓「雞莓共生」。記者賴香珊／攝影

南投國姓是國內知名草莓產區，但因氣候、病蟲害等問題，種植面積萎縮，產業式微，鄉民張有錦透過溫室、高架等有機栽種草莓，減緩病蟲害，並以友善耕作概念讓「雞莓共生」，讓草莓品質更好，淘汰雞也有新春天，更盼重振草莓產業。

國姓鄉公所指出，鄉內草莓產區分布在福龜、長流和北港等村，全盛時栽種達30公頃，通往產區的中潭公路沿途都是草莓園和觀光採果招牌，而享「草莓大道」美譽，但因氣候變遷、病蟲害加劇等因素，種植面積急遽萎縮，如今僅剩8公頃。

當地鄉民張有錦從事電機業10多年，3年前為測試水冷扇等節能產品返鄉搭建溫室種草莓，發現鄉內農民多仍習慣種植於地面，導致草莓苗及果實易受病蟲害侵擾，因此改以高架栽培，為追求天然有機無毒，更嘗試友善耕作讓「雞莓共生」。

張提到，他向雞農購買已無產能的淘汰雞，以有機豆渣、中藥等調製健康飼料，搭配水果餵食，確保其產出的糞便品質無虞，之後再添加多種益菌後發酵製成有機肥，用於草莓栽種，不僅草莓長得好，也讓被汰除的雞隻頤養天年，有新春天。

國姓鄉公所農經課今也前往其草莓溫室了解栽種情況，張表示，今年分以地面、高架2方式種植「豐香」草莓，而因兩者都有搭建溫室，並未發生病蟲害狀況，結果後幾乎沒受損，可見有溫（網）室能有效阻隔，但品質上又以高架較佳。

而在成本上，半自動化的溫室高架興設經費約2、300萬元，地面溫（網）室則較便宜約60萬元，農經課表示，樂見農民投入草莓栽培技術研發，協助重振產業，前者還能向政府申請經費補助，另現在已進入草莓產期，歡迎民眾來採草莓。

南投國姓農民張有錦以溫室、高架等有機栽種草莓，更以友善耕作概念讓「雞莓共生」。記者賴香珊／攝影
南投國姓農民張有錦以溫室、高架等有機栽種草莓，更以友善耕作概念讓「雞莓共生」。記者賴香珊／攝影
南投國姓農民張有錦以溫室、高架等有機栽種草莓，更以友善耕作概念讓「雞莓共生」。記者賴香珊／攝影
南投國姓農民張有錦以溫室、高架等有機栽種草莓，更以友善耕作概念讓「雞莓共生」。記者賴香珊／攝影
南投縣國姓鄉已進入草莓產季，產期至清明節前，當地公所歡迎民眾去採草莓。記者賴香珊／攝影
南投縣國姓鄉已進入草莓產季，產期至清明節前，當地公所歡迎民眾去採草莓。記者賴香珊／攝影
南投國姓農民張有錦以溫室、高架等有機栽種草莓，更以友善耕作概念讓「雞莓共生」。記者賴香珊／攝影
南投國姓農民張有錦以溫室、高架等有機栽種草莓，更以友善耕作概念讓「雞莓共生」。記者賴香珊／攝影
南投國姓農民張有錦以溫室、高架等有機栽種草莓，更以友善耕作概念讓「雞莓共生」。記者賴香珊／攝影
南投國姓農民張有錦以溫室、高架等有機栽種草莓，更以友善耕作概念讓「雞莓共生」。記者賴香珊／攝影
南投國姓農民張有錦以溫室、高架等有機栽種草莓，更以友善耕作概念讓「雞莓共生」。記者賴香珊／攝影
南投國姓農民張有錦以溫室、高架等有機栽種草莓，更以友善耕作概念讓「雞莓共生」。記者賴香珊／攝影
南投縣國姓鄉已進入草莓產季，產期至清明節前，當地公所歡迎民眾去採草莓。記者賴香珊／攝影
南投縣國姓鄉已進入草莓產季，產期至清明節前，當地公所歡迎民眾去採草莓。記者賴香珊／攝影
南投國姓農民張有錦以溫室、高架等有機栽種草莓，更以友善耕作概念讓「雞莓共生」。記者賴香珊／攝影
南投國姓農民張有錦以溫室、高架等有機栽種草莓，更以友善耕作概念讓「雞莓共生」。記者賴香珊／攝影

農民 氣候變遷

延伸閱讀

對中姓名同音字　13元開喝「珍煮丹」草莓手搖加奶磚！下殺17折比買一送一狂

好市多新版「1kg草莓生乳酪蛋糕」開賣！鋪滿新鮮草莓＋濃郁奶酪價格超划算

跨年優惠買一送一！ 大苑子「莓好時光」草莓季優惠組合+許慶良草莓大盛限量上市

迷客夏草莓季來了！娜杯紅茶x草莓庫莉「莓啵三重奏」、三色漸層奶綠、KUMO粉莓一次喝

相關新聞

影／南投溫室高架種草莓 更讓淘汰雞也有新春天

南投國姓是國內知名草莓產區，但因氣候、病蟲害等問題，種植面積萎縮，產業式微，鄉民張有錦透過溫室、高架等有機栽種草莓，減緩...

這鄉鎮靠「黑金」翻身 南投社大出書記錄產業文史

南投縣國姓鄉靠「黑金」產業翻身，當地社區大學國姓分校鎖定咖啡調查採訪該產業發展歷程，更品味鄉內近30家咖啡廳撰寫成文，今...

彰縣芬園嘉興村開放免費拔蘿蔔 村長睡車上駐守防小偷

每年二期稻作收割後之後各地種植裡作作物，處處都可見花海，彰化縣芬園鄉去年開始舉辦花季，因搭配拔蘿蔔活動相當轟動，今年將再...

彰化公告地價調漲1.35% 平均每戶多6元

2022年重新規定地價在1月1日公告，並自即日起至2月7日止受理土地所有權人申報地價，彰化縣府考慮民眾負擔稅賦能力及社會...

彰化去年車禍115人死亡比前年少15人 超過4成是長者

彰化縣防制交通事故已展示成效，據縣警局統計，去年A1(車禍24小時內死亡）車禍共115人，比前年減少15人，創下3年來最...

台中清水國民暨兒童運動中心今動工 2024年完工啟用

台中市清水國民暨兒童運動中心工程今天動工，這是海線首座運動中心，預計民國113年中旬完工，同年底完工，讓民眾運動不受天候...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。