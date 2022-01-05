美不勝收！彰化市25公頃繽紛花海迎賓
彰化市磚磘里彰草路123巷入口旁，占地約25公頃的波斯菊、向日葵等花田，花開繁盛，美不勝收，市長林世賢說，賞花期自即日起至2月初，歡迎民眾前來賞花，市公所並訂1月8日在這大片花海，舉辦「彰化300花樂me」的賞花樂活動。
其中主場地面積約8.3公頃，花海中並利用抽水機房彩繪成溫馨小屋、許願箱，也將收割稻稈做成稻草捲心酥地景，另插上鯉魚旗、設置熊幸福站牌、幸福鳥、田園人偶，以及充滿童趣的可愛牛、好運虎等藝術裝置，供民眾拍照當網美。
「彰化300花樂me」的賞花樂活動訂1月8日上午9點至下午4點舉辦，內容有幼兒開場表演、活力舞台秀、可愛虎手機架黏土DIY、魔法泡泡秀、泡泡親子體驗、兒童農事體驗拔菜頭及親子闖關遊樂體驗，還有手作、親子、童趣微市集、在地農特產品展售；以及咖啡、蜂蜜水、玉米限量免費品嘗等，當天民眾只要拍照打卡分享按讚上傳FB就送好禮。
市長林世賢敬邀民眾踴躍參加 「彰化300花樂me」賞花樂活動，喝咖啡、買好物、拔蘿蔔、玩闖關遊戲…，並在浪漫的花海美景許願，並提醒仍值防疫期間，賞花也要做好個人防護及配合各項防疫措施。
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