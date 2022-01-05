快訊

隱園變公園？估價師曝陶朱隱園使用執照登載「開放民眾參觀」

桃機確診清潔人員足跡曝光 4人去過「這12處」

南投流感疫苗接種未完成 籲高風險長者幼童趕緊接種

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣購進的流感接種僅九成完成注射，衛生局籲高風險族群的長者、幼童，面對春節連假親友聚集前趕緊接種。圖／南投縣衛生局提供
南投縣購進的流感接種僅九成完成注射，衛生局籲高風險族群的長者、幼童，面對春節連假親友聚集前趕緊接種。圖／南投縣衛生局提供

近半年內因接連接種兩劑COVID-19疫苗後，導致民眾流感疫苗接種意願下滑，目前購進的流感接種僅九成完成注射，南投衛生局籲高風險族群的長者、幼童，面對春節連假親友聚集前，為避免流感及新冠肺炎病毒雙重威脅，只要2種疫苗接種間隔7天以上需趕緊接種，以提升自我保護力。

衛生局長陳南松表示，上一年度南投縣共採購13萬7000劑四價流感疫苗，提供縣民接種，截至目前已接種12萬4000餘劑，疫苗使用率達90.6%，全縣疫苗結存約1萬2700餘劑；強調民眾除接種COVID-19疫苗外，同時也要接種流感疫苗便能提高自我防護力，減少家庭群聚感染和長者感染重症的風險；只要2種疫苗接種間隔7天以上，可避免發生疫苗接種不良事件。

陳南松說，為照顧南投縣19至49歲，非公費流感疫苗接種補助的低收及中低收入戶民眾，去年民間企業也踴躍捐贈500劑四價流感疫苗，供縣內19至49歲低收及中低收入戶民眾免費接種，凡去年符合低收及中低收入戶身分的民眾，可攜帶健保卡及本年度低收入戶證明文件，前往轄區衛生所接種外，為長者及幼童的健康，請儘速攜帶健保卡至本縣105家合約院所接種流感疫苗。

流感疫苗接種相關資訊及本縣流感合約醫療院所名冊均置放於衛生局官網醫療資源（傳染病防治專區）網址：http://www.ntshb.gov.tw，民眾亦可撥打本縣衛生局諮詢專線2220904及洽詢各鄉鎮市衛生所。

南投縣購進的流感接種僅九成完成注射，衛生局籲高風險族群的長者、幼童，面對春節連假親友聚集前趕緊接種。圖／南投縣衛生局提供
南投縣購進的流感接種僅九成完成注射，衛生局籲高風險族群的長者、幼童，面對春節連假親友聚集前趕緊接種。圖／南投縣衛生局提供

流感疫苗 衛生局 低收入戶

延伸閱讀

公費流感明起全民接種 陳時中：尚有49萬劑想打要快

流感病毒株已改變 黃立民：免疫負債恐讓流感疫情升溫

竹山秀傳醫院設數位心導管機 守護南投半數鄉鎮

戒菸有助預防冬天中風 同時減輕心血管症狀

相關新聞

手做愛心抱枕認助愛心年菜 大甲高中關懷獨居長輩送愛

過年將到，台中市大甲高中紫錐花社今天的社團課舉辦「送愛到家─愛老1+1反毒公益活動」，由校長蕭建華與伍珏蓉教官帶領紫錐花...

這鄉鎮靠「黑金」翻身 南投社大出書記錄產業文史

南投縣國姓鄉靠「黑金」產業翻身，當地社區大學國姓分校鎖定咖啡調查採訪該產業發展歷程，更品味鄉內近30家咖啡廳撰寫成文，今...

彰縣芬園嘉興村開放免費拔蘿蔔 村長睡車上駐守防小偷

每年二期稻作收割後之後各地種植裡作作物，處處都可見花海，彰化縣芬園鄉去年開始舉辦花季，因搭配拔蘿蔔活動相當轟動，今年將再...

彰化公告地價調漲1.35% 平均每戶多6元

2022年重新規定地價在1月1日公告，並自即日起至2月7日止受理土地所有權人申報地價，彰化縣府考慮民眾負擔稅賦能力及社會...

彰化去年車禍115人死亡比前年少15人 超過4成是長者

彰化縣防制交通事故已展示成效，據縣警局統計，去年A1(車禍24小時內死亡）車禍共115人，比前年減少15人，創下3年來最...

台中清水國民暨兒童運動中心今動工 2024年完工啟用

台中市清水國民暨兒童運動中心工程今天動工，這是海線首座運動中心，預計民國113年中旬完工，同年底完工，讓民眾運動不受天候...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。