南投流感疫苗接種未完成 籲高風險長者幼童趕緊接種

近半年內因接連接種兩劑COVID-19疫苗後，導致民眾流感疫苗接種意願下滑，目前購進的流感接種僅九成完成注射，南投衛生局籲高風險族群的長者、幼童，面對春節連假親友聚集前，為避免流感及新冠肺炎病毒雙重威脅，只要2種疫苗接種間隔7天以上需趕緊接種，以提升自我保護力。

衛生局長陳南松表示，上一年度南投縣共採購13萬7000劑四價流感疫苗，提供縣民接種，截至目前已接種12萬4000餘劑，疫苗使用率達90.6%，全縣疫苗結存約1萬2700餘劑；強調民眾除接種COVID-19疫苗外，同時也要接種流感疫苗便能提高自我防護力，減少家庭群聚感染和長者感染重症的風險；只要2種疫苗接種間隔7天以上，可避免發生疫苗接種不良事件。

陳南松說，為照顧南投縣19至49歲，非公費流感疫苗接種補助的低收及中低收入戶民眾，去年民間企業也踴躍捐贈500劑四價流感疫苗，供縣內19至49歲低收及中低收入戶民眾免費接種，凡去年符合低收及中低收入戶身分的民眾，可攜帶健保卡及本年度低收入戶證明文件，前往轄區衛生所接種外，為長者及幼童的健康，請儘速攜帶健保卡至本縣105家合約院所接種流感疫苗。