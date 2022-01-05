南投流感疫苗接種未完成 籲高風險長者幼童趕緊接種
近半年內因接連接種兩劑COVID-19疫苗後，導致民眾流感疫苗接種意願下滑，目前購進的流感接種僅九成完成注射，南投衛生局籲高風險族群的長者、幼童，面對春節連假親友聚集前，為避免流感及新冠肺炎病毒雙重威脅，只要2種疫苗接種間隔7天以上需趕緊接種，以提升自我保護力。
衛生局長陳南松表示，上一年度南投縣共採購13萬7000劑四價流感疫苗，提供縣民接種，截至目前已接種12萬4000餘劑，疫苗使用率達90.6%，全縣疫苗結存約1萬2700餘劑；強調民眾除接種COVID-19疫苗外，同時也要接種流感疫苗便能提高自我防護力，減少家庭群聚感染和長者感染重症的風險；只要2種疫苗接種間隔7天以上，可避免發生疫苗接種不良事件。
陳南松說，為照顧南投縣19至49歲，非公費流感疫苗接種補助的低收及中低收入戶民眾，去年民間企業也踴躍捐贈500劑四價流感疫苗，供縣內19至49歲低收及中低收入戶民眾免費接種，凡去年符合低收及中低收入戶身分的民眾，可攜帶健保卡及本年度低收入戶證明文件，前往轄區衛生所接種外，為長者及幼童的健康，請儘速攜帶健保卡至本縣105家合約院所接種流感疫苗。
流感疫苗接種相關資訊及本縣流感合約醫療院所名冊均置放於衛生局官網醫療資源（傳染病防治專區）網址：http://www.ntshb.gov.tw，民眾亦可撥打本縣衛生局諮詢專線2220904及洽詢各鄉鎮市衛生所。
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