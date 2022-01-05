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這鄉鎮靠「黑金」翻身 南投社大出書記錄產業文史

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投國姓靠「黑金」產業翻身，當地社區大學鎖定田調出版專書，盼帶動經濟，也保存產業文史。圖／潘樵提供
南投國姓靠「黑金」產業翻身，當地社區大學鎖定田調出版專書，盼帶動經濟，也保存產業文史。圖／潘樵提供

南投縣國姓鄉靠「黑金」產業翻身，當地社區大學國姓分校鎖定咖啡調查採訪該產業發展歷程，更品味鄉內近30家咖啡廳撰寫成文，今年將圖文資料集結出版「國姓咖啡香」，讓大眾按「書」索驥品飲，盼帶動經濟發展，也保存產業文史。

南投縣社區大學國姓分校指出，國姓咖啡種植居全台之冠，更在鄉內產銷班、咖啡農戶用心經營下，成為最具代表性的特色產業，也是國內第1個取得咖啡產地認證的鄉鎮，並靠著「黑金」崛起揚名國際，校內「走讀國姓社」因此鎖定調查。

潘樵表示，去年社員將訪查咖啡產業納入回饋計畫，而國姓咖啡是在921地震後才漸漸廣為人知，但經近1年時間調查發現，當地早在921地震前就有少數農戶種咖啡，只是當時產量有限、行銷不易，因此知道的人並不多。

直到921地震後，基於水土保持推動產業轉型，不少農民砍除檳榔改種咖啡，帶動全鄉咖啡種植的風氣，經20多年努力，成國內最重要的咖啡產區，進軍連鎖超市通路，年產值達2億元，小鄉鎮靠者咖啡翻身，並在咖啡精品市場發光發熱。

潘樵說，社團學員除了採訪記錄國姓咖啡的發展歷程，更走訪品味鄉內近30間咖啡廳，逐一啜飲了解各家咖啡特色及店家故事後撰寫成文，今年將圖文資料集結成冊完成「國姓咖啡香」一書，讓民眾按書造訪品飲，藉此行銷國姓咖啡。

水沙連社區大學國姓分校則表示，走讀國姓社近年已盤點鄉內大樹、古橋出版「國姓大樹記」及「國姓古橋」等書，並協助地方完成「國姓鄉十大景點票選」活動，今年出版「國姓咖啡香」，也將是國姓鄉第一本完整介紹國姓咖啡的專書。

南投國姓靠「黑金」產業翻身，當地社區大學鎖定田調出版專書，盼帶動經濟，也保存產業文史。圖／潘樵提供
南投國姓靠「黑金」產業翻身，當地社區大學鎖定田調出版專書，盼帶動經濟，也保存產業文史。圖／潘樵提供
南投國姓靠「黑金」產業翻身，當地社區大學鎖定田調出版專書，盼帶動經濟，也保存產業文史。圖／潘樵提供
南投國姓靠「黑金」產業翻身，當地社區大學鎖定田調出版專書，盼帶動經濟，也保存產業文史。圖／潘樵提供
南投國姓靠「黑金」產業翻身，當地社區大學鎖定田調出版專書，盼帶動經濟，也保存產業文史。圖／潘樵提供
南投國姓靠「黑金」產業翻身，當地社區大學鎖定田調出版專書，盼帶動經濟，也保存產業文史。圖／潘樵提供
南投國姓靠「黑金」產業翻身，當地社區大學鎖定田調出版專書，盼帶動經濟，也保存產業文史。圖／潘樵提供
南投國姓靠「黑金」產業翻身，當地社區大學鎖定田調出版專書，盼帶動經濟，也保存產業文史。圖／潘樵提供

咖啡廳 地震 社區大學

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