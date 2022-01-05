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彰縣芬園嘉興村開放免費拔蘿蔔 村長睡車上駐守防小偷
每年二期稻作收割後之後各地種植裡作作物，處處都可見花海，彰化縣芬園鄉去年開始舉辦花季，因搭配拔蘿蔔活動相當轟動，今年將再舉辦2場拔蘿蔔體驗，1月9日在嘉興村嘉東街高速公路橋下舉辦第一場，共有7分大的蘿蔔園，民眾可免費體驗。
芬園鄉雖位於彰化縣邊陲，但緊鄰台中市，尤其嘉興村距離國道近，交通便捷，但高速公路下的空間卻閒置荒涼，嘉興村長李進源說，在地農田多，去年開始規劃花海，希望帶動遊客人潮，在農會支持下，整合地方約10甲大農地，種植冬季裡作景觀作物，包括波斯菊、向日葵、蕎麥、百日草等景觀作物，現場一次都能看得到，希望吸引更多人來賞花。
農會人員已撒下種籽，這幾天可見花海，現場還有巨型愛心、椅子、木馬等裝置藝術供拍照，李進源表示，數大便是美，為讓花海聚集，必須說服農民暫借農地，但只有提供一包肥料作為答謝，要靠著信任才有辦法整合起來，希望帶來正面成效。
嘉興村的花海中還規畫7分大的白玉蘿蔔園，現已正值成熟期，李進源說，1月9日上午9點半開放拔蘿蔔，但因是開放空間，擔心有人偷拔，打算這幾天都睡在露營車上固守蘿蔔園，免得活動當天沒有蘿蔔可拔。
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