快訊

隱園變公園？估價師曝陶朱隱園使用執照登載「開放民眾參觀」

桃機確診清潔人員足跡曝光 4人去過「這12處」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰縣芬園嘉興村開放免費拔蘿蔔 村長睡車上駐守防小偷

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化芬園鄉嘉興村1月9日在嘉東街高速公路橋下舉辦拔蘿蔔。記者林敬家／攝影
彰化芬園鄉嘉興村1月9日在嘉東街高速公路橋下舉辦拔蘿蔔。記者林敬家／攝影

每年二期稻作收割後之後各地種植裡作作物，處處都可見花海，彰化縣芬園鄉去年開始舉辦花季，因搭配拔蘿蔔活動相當轟動，今年將再舉辦2場拔蘿蔔體驗，1月9日在嘉興村嘉東街高速公路橋下舉辦第一場，共有7分大的蘿蔔園，民眾可免費體驗。

芬園鄉雖位於彰化縣邊陲，但緊鄰台中市，尤其嘉興村距離國道近，交通便捷，但高速公路下的空間卻閒置荒涼，嘉興村長李進源說，在地農田多，去年開始規劃花海，希望帶動遊客人潮，在農會支持下，整合地方約10甲大農地，種植冬季裡作景觀作物，包括波斯菊、向日葵、蕎麥、百日草等景觀作物，現場一次都能看得到，希望吸引更多人來賞花。

農會人員已撒下種籽，這幾天可見花海，現場還有巨型愛心、椅子、木馬等裝置藝術供拍照，李進源表示，數大便是美，為讓花海聚集，必須說服農民暫借農地，但只有提供一包肥料作為答謝，要靠著信任才有辦法整合起來，希望帶來正面成效。

嘉興村的花海中還規畫7分大的白玉蘿蔔園，現已正值成熟期，李進源說，1月9日上午9點半開放拔蘿蔔，但因是開放空間，擔心有人偷拔，打算這幾天都睡在露營車上固守蘿蔔園，免得活動當天沒有蘿蔔可拔。

彰化縣芬園鄉花海已展開，現正值賞花期。記者林敬家／攝影
彰化縣芬園鄉花海已展開，現正值賞花期。記者林敬家／攝影
彰化芬園鄉嘉興村嘉東街高速公路橋下附近花海有大型裝置藝術。記者林敬家／攝影
彰化芬園鄉嘉興村嘉東街高速公路橋下附近花海有大型裝置藝術。記者林敬家／攝影
彰化芬園鄉嘉興村嘉東街高速公路橋下附近花海已展開。記者林敬家／攝影
彰化芬園鄉嘉興村嘉東街高速公路橋下附近花海已展開。記者林敬家／攝影

農會 農地

延伸閱讀

花蓮吉安農會更新冰品加工設備 產能多4倍

花蓮吉安冰城更新設備 大啖農產加工品更安心

獨／金鐘女星擺地攤遇小偷 被客人看上想讓她當媳婦

彰化埔鹽花海盛開 不能出國就來看農村美景

相關新聞

這鄉鎮靠「黑金」翻身 南投社大出書記錄產業文史

南投縣國姓鄉靠「黑金」產業翻身，當地社區大學國姓分校鎖定咖啡調查採訪該產業發展歷程，更品味鄉內近30家咖啡廳撰寫成文，今...

彰縣芬園嘉興村開放免費拔蘿蔔 村長睡車上駐守防小偷

每年二期稻作收割後之後各地種植裡作作物，處處都可見花海，彰化縣芬園鄉去年開始舉辦花季，因搭配拔蘿蔔活動相當轟動，今年將再...

彰化公告地價調漲1.35% 平均每戶多6元

2022年重新規定地價在1月1日公告，並自即日起至2月7日止受理土地所有權人申報地價，彰化縣府考慮民眾負擔稅賦能力及社會...

彰化去年車禍115人死亡比前年少15人 超過4成是長者

彰化縣防制交通事故已展示成效，據縣警局統計，去年A1(車禍24小時內死亡）車禍共115人，比前年減少15人，創下3年來最...

台中清水國民暨兒童運動中心今動工 2024年完工啟用

台中市清水國民暨兒童運動中心工程今天動工，這是海線首座運動中心，預計民國113年中旬完工，同年底完工，讓民眾運動不受天候...

彰化測速王 彰市東外環2.2K蟬聯

彰化縣警察局公布去年測速照相取締熱門路段，彰化市東外環（台74甲線2.2K）蟬聯冠軍，取締1.34萬件，主因外環道銜接台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。