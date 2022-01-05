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椪柑、鳳梨釋迦封櫃啟航 搶攻新加坡年節市場

中央社 / 台中5日電

去年中國禁止輸入鳳梨釋迦農委會積極開拓新興市場。為搶攻新加坡年節市場，14公噸台中椪柑、2公噸台東鳳梨釋迦封櫃出口新加坡，為2022年擴大台灣水果外銷揭開序幕。

東勢區農會今天上午在農會市場部舉辦「大桔大利，好釋迎春」外銷新加坡記者會，14公噸的台中椪柑與2公噸的台東鳳梨釋迦封櫃出口新加坡，為2022年擴大台灣水果外銷揭開序幕。

農委會國際處長林家榮致詞指出，過去台灣水果外銷高度依賴中國市場，銷中數量占比最高曾達84.4%，近年政府與外銷業者積極開拓新興市場，去年1至11月的比例已經降至42.3%。

他表示，因應中國自去年9月起暫停蓮霧及鳳梨釋迦輸入，農委會啟動內銷、外銷及加工等相關措施，統計去年10月至今年1月3日為止，外銷數量已達1200多公噸，較去年同期（不包括中國）增加440%，未來希望可外銷到更多國家。

農委會表示，為搶攻新加坡年節市場，台灣鳳梨釋迦以高檔精緻彩盒包裝在當地販售；外銷業者在去年底出口4.5公噸鳳梨釋迦到新加坡，幾天內銷售一空，馬上再追加2公噸，外銷業者對於經營新加坡市場深具信心。

台灣柑桔的主要產期在10月到隔年初春，果肉飽滿多汁、甜中帶點微酸，因「桔」與「吉」同音，在春節討喜應景。新加坡是台灣椪柑最大的外銷市場，也是拓展鳳梨釋迦外銷的主要目標市場，新加坡消費者可透過超市及團購等通路採購，品嚐台灣鮮果的美味。

鳳梨釋迦 新加坡 農委會

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