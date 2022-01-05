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彰化公告地價調漲1.35% 平均每戶多6元

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣府鼓勵土地所有權人申報地價，今天舉辦宣導活動。記者林敬家／攝影
彰化縣府鼓勵土地所有權人申報地價，今天舉辦宣導活動。記者林敬家／攝影

2022年重新規定地價在1月1日公告，並自即日起至2月7日止受理土地所有權人申報地價，彰化縣府考慮民眾負擔稅賦能力及社會經濟發展趨勢，新年度公告地價調漲1.35%，依據地方稅務局試算，自用住宅用戶平均每戶大約增加6元，縣府評估對家戶影響不至於太大。

彰化縣府地政處長蔡和昌表示，依據往年經驗，大多數土地所有權人都未主動申報，呼籲各土地所有權人踴躍申報地價維護自身權益，彰化縣府提供了「臨櫃」、「郵寄」、「傳真」及「網路」等多元申報管道，原定申報公告地價作業時程1個月，今年因逢農曆春節假期，因此申報日期延長至2月7日，

蔡和昌說，申報地價有幾個重點，申報結果按公告地價80至120%內申報，若土地所有權人不行使自身申報地價的權利，將由地方政府則會按公告地價80%作為申報地價，作為每年11月課徵地價稅的稅基計算依據。

彰化公告地價小漲無法反映到彰化高漲的房價，對此蔡和昌解釋，每兩年由地方政府公告地價，再由土地所有權人申報地價，讓地方稅務局作為每年11月課徵地價稅的稅基計算依據；地方政府公告地價與現實買賣市場實際成交地價有很大的差距，因為是課徵地價稅房屋稅等使用，需要考區域性、鄉鎮市間的平衡、社會經濟發展情況、民眾負擔稅賦能力等因素。

彰化縣府鼓勵土地所有權人申報地價，提供了「臨櫃」、「郵寄」、「傳真」及「網路」等多元申報管道。記者林敬家／攝影
彰化縣府鼓勵土地所有權人申報地價，提供了「臨櫃」、「郵寄」、「傳真」及「網路」等多元申報管道。記者林敬家／攝影

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