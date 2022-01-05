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台中清水國民暨兒童運動中心今動工 2024年完工啟用

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市清水國民暨兒童運動中心今天動工，市長盧秀燕和市議長張清照等人主持。圖／市議長張清照服務處提供
台中市清水國民暨兒童運動中心今天動工，市長盧秀燕和市議長張清照等人主持。圖／市議長張清照服務處提供

台中市清水國民暨兒童運動中心工程今天動工，這是海線首座運動中心，預計民國113年中旬完工，同年底完工，讓民眾運動不受天候影響。

近年運動人口愈來愈多，台中市已興建多座國民運動中心，使用率都高，台中市議長張清照爭取海線也應有室內運動場館，讓民眾每逢雨天或風大時也能照常運動，清水國民暨兒童運動中心今天動工，預計民國113年中旬完工，同年底啟用。

這是海線首座運動中心，規劃有「兒童運動空間」，另結合球類、泳池，還有一處可彈性使用的競技與集會場所，除了是運動中心，也可成為大型集會所。

「形塑友善運動環境是市府持續努力的方向！」台中市長盧秀燕今天在動土典禮中表示，清水國民暨兒童運動中心用地最早是由前議長張清堂爭取興建清水運動公園，後由現任議長張清照在擔任副議長任內，向市府爭取6億3千多萬元預算辦理運動中心，透過運動中心的建設推動，盼海線民眾享有更舒適、便利的運動空間。

台中市議長張清照說，清水國民暨兒童運動中心位在清水區鎮政路，土地面積廣達2萬3千多平方公尺，興建經費6.3億元，他和二哥、前議長張清堂努力爭取公有地和經費興建，希望讓海線民眾享有更舒適、便利的運動空間。

盧秀燕表示，這座運動中心可提升清水、沙鹿及梧棲等區域市民朋友的運動環境與服務品質，並連結台中市港區藝術中心、三井outlet、台中港等指標景點，落實「運動、生活、藝術」相互結合的新生活圈型態。

台中市建設局長陳大田表示，清水國民暨兒童運動中心遵循盧市長及運動局的政策方針，加上議長支持促成，目前規劃運動中心以綠建築銀級標章及智慧建築合格級取得為目標，並爭取金安心工程認證，讓運動中心具系統整合、安全整合、節能防災、健康舒適及智慧創新等複合式功能，並融入兒童運動元素。

建設局表示，清水國民暨兒童運動中心興建工程一樓規劃兒童運動中心及多功能運動中心，還有長25公尺、8個水道的游泳池，二樓為機電空間，三樓為體適能運動中心、綜合球場，四樓為羽球場、競技運動中心，將來可打羽球、籃球、游泳、跳韻律、做SPA等，並保留可彈性使用的競技及集會場所。

台中市清水國民暨兒童運動中心今天動工，市長盧秀燕和市議長張清照等人主持。圖／市議長張清照服務處提供
台中市清水國民暨兒童運動中心今天動工，市長盧秀燕和市議長張清照等人主持。圖／市議長張清照服務處提供
台中市清水國民暨兒童運動中心今天動工，圖為完工示意。圖／市議長張清照服務處提供
台中市清水國民暨兒童運動中心今天動工，圖為完工示意。圖／市議長張清照服務處提供

台中市 綠建築 盧秀燕

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