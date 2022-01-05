快訊

桃園忠貞市場清消擴大23里 鄭文燦：請民眾戴起口罩

主婦重返校園世界盃紋眉賽摘銀 逾50歲終於圓夢

中央社 / 台中5日電

已逾50歲的林卉芝，離開學校35年，去年重返校園就讀弘光科技大學化妝品應用系二專，她參加OMC世界盃比賽，在國際飄霧眉項目得到亞軍，國旗飄揚國際，她開心說「終於圓夢」。

弘光科技大學今天發布新聞稿表示，林卉芝目前是養育3個孩子的家庭主婦，為一圓夢想，去年她成為「高年級學生」重返校園，因家庭、課業兩頭燒一度暫停學業，在導師鼓勵下繼續念書，還一連參加好幾場比賽，OMC世界盃比賽上周公布名次，她在國際飄霧眉項目得到亞軍，國旗飄揚國際。

導師也是紋繡指導老師的妝品系副教授施珮緹表示，林卉芝已逾50歲，是班上最年長的學生，她努力認真不懂就發問，先參加OMC世界盃紋繡國手選拔摘銀，2個月前再參加2021亞洲盃時尚造型創意競賽，在半永久化妝眉藝組、眉型素描設計圖組奪雙料冠軍，上週OMC世界盃比賽，在紋繡眉項目摘銀，直播典禮國旗飄揚國際。

林卉芝說，原本念建築科，因為愛美跨足美的領域，就讀妝品系，重返校園享受當學生的樂趣。不料，家中長輩跌倒，她忙於照顧導致身體無法負荷，不得已休學，老師鼓勵不要放棄，休學1週又回到學校。

林卉芝自認記憶力沒有年輕人好，在不太會用電腦的情況下，一份作業也要花2、3天才能完成，幾乎每天只睡4小時，不斷反覆練習老師傳授的技術。

但林卉芝在心裡立定目標：「兩年內讓世界看到我」。她參加OMC世界盃國際飄霧眉項目比賽，卻記錯公布名次的時間，後來經好友、老師告知，才知獲得亞軍，當下腦筋一片空白，內心很激動，「圓夢了，我真的做到了」。

返校 國旗 弘光科技大學

延伸閱讀

家管婦重回校園念弘光妝品系 奪世界盃紋眉賽摘銀圓夢

Omicron發威 美國返校時間順延或採線上教學

考上台大卻休學拍A片 網紅驚傳離世

東京鐵塔台灣祭點亮「青天白日滿地紅」 台南國旗紅呼應

相關新聞

彰化測速王 彰市東外環2.2K蟬聯

彰化縣警察局公布去年測速照相取締熱門路段，彰化市東外環（台74甲線2.2K）蟬聯冠軍，取締1.34萬件，主因外環道銜接台...

南投縣去化垃圾山 建綠能中心

南投草屯垃圾轉運站去年11月大火，前天又悶燒自燃，雖及時撲滅，環保局定期灑水降溫，但「垃圾山」去化問題又再引發關注。環保...

中市加強防疫 打疫苗有禮券

本土出現疫情加上春節返鄉潮，檢疫需求暴增，台中市長盧秀燕昨天在市政會議時宣布，今起不管打第1、2劑新冠肺炎疫苗，不限戶籍...

南屯嶺東建案林立 交通拉警報

台中市南屯區嶺東商圈過去發展較慢，近年因台中精機園區崛起，加上推動中的春安產業園區都更案，造成建商湧入推案，居民擔心，新...

影／南投縣信義鄉梅花綻放爆開了！ 花期預估還有20天

南投縣信義鄉目前的梅花正式大開了！信義鄉農會表示，今年冬天低溫提早，加上上周一場及時冬雨，兩相結合水氣正好滋潤花苞，目前...

扛不住了！北斗肉圓凍漲 北斗香菜咖啡漲定

彰化縣北斗肉圓凍漲，以北斗特色農產品香菜（芫荽）為原料調製的偑巷香菜咖啡，確定從2月1日漲價，目前暫訂每杯漲5元；今天偑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。