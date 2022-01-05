主婦重返校園世界盃紋眉賽摘銀 逾50歲終於圓夢

已逾50歲的林卉芝，離開學校35年，去年重返校園就讀弘光科技大學化妝品應用系二專，她參加OMC世界盃比賽，在國際飄霧眉項目得到亞軍，國旗飄揚國際，她開心說「終於圓夢」。

弘光科技大學今天發布新聞稿表示，林卉芝目前是養育3個孩子的家庭主婦，為一圓夢想，去年她成為「高年級學生」重返校園，因家庭、課業兩頭燒一度暫停學業，在導師鼓勵下繼續念書，還一連參加好幾場比賽，OMC世界盃比賽上周公布名次，她在國際飄霧眉項目得到亞軍，國旗飄揚國際。

導師也是紋繡指導老師的妝品系副教授施珮緹表示，林卉芝已逾50歲，是班上最年長的學生，她努力認真不懂就發問，先參加OMC世界盃紋繡國手選拔摘銀，2個月前再參加2021亞洲盃時尚造型創意競賽，在半永久化妝眉藝組、眉型素描設計圖組奪雙料冠軍，上週OMC世界盃比賽，在紋繡眉項目摘銀，直播典禮國旗飄揚國際。

林卉芝說，原本念建築科，因為愛美跨足美的領域，就讀妝品系，重返校園享受當學生的樂趣。不料，家中長輩跌倒，她忙於照顧導致身體無法負荷，不得已休學，老師鼓勵不要放棄，休學1週又回到學校。

林卉芝自認記憶力沒有年輕人好，在不太會用電腦的情況下，一份作業也要花2、3天才能完成，幾乎每天只睡4小時，不斷反覆練習老師傳授的技術。

但林卉芝在心裡立定目標：「兩年內讓世界看到我」。她參加OMC世界盃國際飄霧眉項目比賽，卻記錯公布名次的時間，後來經好友、老師告知，才知獲得亞軍，當下腦筋一片空白，內心很激動，「圓夢了，我真的做到了」。