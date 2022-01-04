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影／南投縣信義鄉梅花綻放爆開了！ 花期預估還有20天
南投縣信義鄉目前的梅花正式大開了！信義鄉農會表示，今年冬天低溫提早，加上上周一場及時冬雨，兩相結合水氣正好滋潤花苞，目前各梅區及高海拔山區的梅花綻放近8成，如果天候配合，預估今年梅花花況可持續20天到春節前，但青梅產量尚需靠天吃飯，不過可望達到六成，較往年提高產量。
信義鄉農會表示，梅花愈冷愈開花，去年入冬以來低溫有感，梅花綻放提早，中央氣象局預報周末又有低溫到來，在濕冷條件下，預估花況會延長更加豐富，部分高海拔梅區像是外坪頂、烏松崙的梅園，花況已有1至2成，加上牛稠坑、風櫃斗、土場等梅區的花期提早10天，可說是近年罕見，由於未來同末氣溫都低，可望讓梅花持續綻放大開。
農會指出，目前主要賞梅景點包括外坪頂、牛稠坑、烏松崙、風櫃斗、土場、卅甲等地，六大賞梅區開花率都超過了7至8成，但最怕遇到下雨，屆時可能會讓梅花季提前結束；而烏松崙石龜梅園位在高海拔地區，詹姓園主指出，主要種植大青、二青、軟枝、胭脂梅等品種，目前滿山遍野的花況，已經開到七八成左右，呼籲遊客賞梅要趁早，在過年前來信義鄉走一走賞花。
信義警分局表示，因應可能出現的大量賞梅車潮，請遊客務必信義鄉公所前，轉進投91線（原投59線）從烏松崙往風櫃斗，一直進到牛稠坑等傳統賞梅區，牛稠坑梅區除當地居民外，其他車輛不得由聯外道路新鄉路進入牛稠坑，新鄉村居民也不能駕車由新鄉路進入牛稠坑，賞梅後，統一從牛稠坑循新鄉路接往省道台21線離開。
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