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扛不住了！北斗肉圓凍漲 北斗香菜咖啡漲定

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣北斗鎮創新飲品香菜咖啡，因風味獨特，反而讓許多害怕香菜氣味的民眾敢喝，成了北斗的特色西式餐飲。記者簡慧珍／攝影
彰化縣北斗鎮創新飲品香菜咖啡，因風味獨特，反而讓許多害怕香菜氣味的民眾敢喝，成了北斗的特色西式餐飲。記者簡慧珍／攝影

彰化縣北斗肉圓凍漲，以北斗特色農產品香菜（芫荽）為原料調製的偑巷香菜咖啡，確定從2月1日漲價，目前暫訂每杯漲5元；今天偑巷咖啡老闆莊浚勝說，原本以為疫情趨緩，原物料價格與船運費用會回穩，沒想到一路飆漲，銷售端只好反映成本。

莊浚勝自創品牌進入第六年，坦言「從沒遇過物價波動到必須調整售價的情形」，半年前全球物價蠢蠢欲動，他的咖啡豆供應商沒漲，到去（2020）10月撐不住，考量雙方長期合作關係，用較優惠價格繼續供貨，反觀市面零售咖啡豆漲價最多已達四成。

香菜氣味特殊，是台灣很多小吃的香料，北斗鎮是台灣的香菜主要產地，偑巷咖啡老闆莊浚勝和「香菜先生」顏名源、顏佑任兄弟合作開發香菜食品，以香菜粉摻入咖啡調製香菜咖啡，也用香菜打入奶泡製作香菜歐蕾，被「香菜恐懼症」食客形容為「暗黑料理」。

香菜經加工、融入咖啡或牛奶，特殊氣味減弱，散發淡淡辛香，大受歡迎，連不敢吃香菜的藝人、網紅試喝後都敢大口飲用，外地民眾好奇到北斗買香菜咖啡或香菜歐蕾，莊浚勝概估發生新冠肺炎疫情之後，生意平均掉2成至3成，原以為疫情樂觀，節節上漲的咖啡、牛奶等原物料價格會降回原點，結果物價「回不來 了」。

「真的扛不住了。」他說，船運費用大漲，外國咖啡豆都漲價，上游供應商撐不住，通知調整售價，他先前購入的咖啡豆本月底用完，因此2月1日起香菜咖啡等飲品每杯漲價5元，偑巷現正舉辦一年一度周年度，元月3日到8日買一送一可寄杯，不受2月1日以後領取不受調價影響，不收差價。

全台香菜種植面積約270公頃，彰化縣就占了約165公頃，因栽種技術純熟產量高，平常供應台灣八成需求量，春節前天氣偏冷，適合香菜生長，供應量可達九成。偑巷咖啡結合在地特色農特產品，用香菜粉調製飲品，製作麵包等烘焙食品，成為北斗西式餐飲的招牌。

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