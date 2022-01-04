搶春節商機 台中百貨商場餐廳推新點子吸客

搶春節商機，台中市的百貨公司、商圈廣場和餐廳紛推出福袋、智能AI裝置藝術以及適合小家庭圍爐的菜色，不僅提供民眾年前逛街選購的去處，也讓大家在過年時對怎麼吃有更多的選擇。

中友百貨迎接30周年慶，提早推出「中友30周年×YOYO新年福袋」，有200個福袋7日開賣；每袋內容物價值最低都超過6888元以上。今年的最大獎有市價148800元的「OSIM V手天王按摩椅」、市價101500元的「YAMAHA FORCE2.0七期機車-ABS」等，只要當天單筆消費滿3688元，即可以1880元購得，讓搏好運、拿大獎，穩賺不賠。

一中商圈美食商場 的「I PLAZA愛廣場」跨足服飾業，在三樓打造全新的購物空間， 9日開幕，並斥資百萬打造智能AI裝置藝術，讓喜歡拍照打卡的民眾只要站上舞台，就能體驗一秒變網美。開幕當天還邀來性感女神琳妲擔任一日社長，舉辦10元發熱衣限量搶購，以及消費滿百即可抽Dyson吹風機、Iphone、Airpods等禮物活動。

廣場人員說，所謂的智能AI裝置藝術是以智能AI與粉嫩裝置藝術結合，只要走進舞台中，一聲令下說出「愛廣場」，就會啟動專屬的網美管家，等再說出「女神就是我」、「一秒變網美」等情境指令，現場就會有不同燈光音效，讓每個人都能體驗到網美等級的拍照氛圍，能一秒變網美。

位在日曜天地Outlet中庭的台式茶餐廳「丰盛町」餐廳看好小家庭除夕圍爐及年節餐飲商機，特別在農曆除夕至初六期間，推出2588元起的2至6人小家庭合菜，並有3款合菜菜單可供選擇。開放預訂以來，受到消費者喜愛，除夕夜訂位已達8成。