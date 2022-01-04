快訊

超高級豪宅「陶朱隱園」要賣多少？顏炳立曝一坪單價

法國出現新變異株B.1.640.2 傳染力強、更能使疫苗失效

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化再爆兩養雞場禽流感案例 共撲殺7萬2439隻雞

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣再爆兩養雞場確診高病原性禽流感案例，防疫人員今天合計撲殺7萬2439隻雞，並完成消毒。圖／彰化縣政府提供
彰化縣再爆兩養雞場確診高病原性禽流感案例，防疫人員今天合計撲殺7萬2439隻雞，並完成消毒。圖／彰化縣政府提供

彰化縣再爆兩養雞場確診高病原性禽流感案例，彰化縣動物防疫所今天完成撲殺消毒工作，其中大城鄉蛋中雞場撲殺2萬5680隻、芳苑鄉土雞場4萬6759隻土雞，合計撲殺7萬2439隻，動防所研判是候鳥接觸將病原傳入禽場。

彰化縣動物防疫所長董孟治表示，去年12月31日分別接獲大城鄉蛋中雞場及芳苑鄉土雞場主動通報，場內雞隻有異常死亡情形，防疫所立即派員進行移動管制並採病雞送畜衛所檢驗，昨天經家衛所確診感染新型H5N2亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員今天完成全場撲殺清場及消毒工作。

動物防疫所說明，我國候鳥路徑上游國家韓國、日本，近期持續發生高病原家禽流行性感冒H5N1或H5N8亞型高病原性禽流感病毒疫情，又去年12月12日高雄市茄萣濕地野鳥排遺與12月15日臺南市四草濕地死亡黑面琵鷺，檢出H5N1亞型高病原性禽流感，與去年入冬韓國與日本爆發的H5N1亞型病毒株相似，顯見透過候鳥遷徙，境外禽流感病毒傳入我國禽場風險升高。

動物防疫所表示，冬季為禽流感好發的季節，因氣溫下降，溫差變化大，易造成家禽高度緊迫及免疫力下降而罹病，呼籲養禽業者應加強場區消毒工作，嚴格禁止場外各式車輛及人員進場，並應注意防鳥措施，以避免家禽與候（野）鳥接觸將病原傳入禽場。

另外，若發現場內家禽有異常死亡或有攝食量、飲水量、產蛋率異常下降等情形，應立即通報所在地動物防疫機關協助釐清原因，以儘早發現疑似案例，即時處置，避免疫情擴散，如查獲未採取規定的防治措施，最高可裁處15萬元並限期改善，屆期未改善者，場內家禽若檢出高病原性禽流感，所撲殺的家禽，依規定將不補償。

彰化縣再爆兩養雞場確診高病原性禽流感案例，防疫人員今天合計撲殺7萬2439隻雞，並完成消毒。圖／彰化縣政府提供
彰化縣再爆兩養雞場確診高病原性禽流感案例，防疫人員今天合計撲殺7萬2439隻雞，並完成消毒。圖／彰化縣政府提供
彰化縣再爆兩養雞場確診高病原性禽流感案例，防疫人員今天合計撲殺7萬2439隻雞，並完成消毒。圖／彰化縣政府提供
彰化縣再爆兩養雞場確診高病原性禽流感案例，防疫人員今天合計撲殺7萬2439隻雞，並完成消毒。圖／彰化縣政府提供
彰化縣再爆兩養雞場確診高病原性禽流感案例，防疫人員今天合計撲殺7萬2439隻雞，並完成消毒。圖／彰化縣政府提供
彰化縣再爆兩養雞場確診高病原性禽流感案例，防疫人員今天合計撲殺7萬2439隻雞，並完成消毒。圖／彰化縣政府提供
彰化縣再爆兩養雞場確診高病原性禽流感案例，防疫人員今天合計撲殺7萬2439隻雞，並完成消毒。圖／彰化縣政府提供
彰化縣再爆兩養雞場確診高病原性禽流感案例，防疫人員今天合計撲殺7萬2439隻雞，並完成消毒。圖／彰化縣政府提供

禽流感 彰化

延伸閱讀

黃金時間救援 彰化推動AED十CPR萬人認證

候鳥來台度冬 新北嚴防禽流感入侵

從天而降的數萬隻死鳥：以色列禽流感「候鳥大暴斃」的人類添亂手？

彰化查酒駕「第七都」3天連假62件其中13件電動自行車

相關新聞

一招自驗安全洋菇 彰化霸王洋菇達人今點出關鍵時間

台灣洋菇最大產地在彰化縣竹塘鄉，「興家」菇類栽培農場不吝成功栽培經驗，用8年的時間帶領竹塘菇類產銷班第8班發展全空調式洋...

扛不住了！北斗肉圓凍漲 北斗香菜咖啡漲定

彰化縣北斗肉圓凍漲，以北斗特色農產品香菜（芫荽）為原料調製的偑巷香菜咖啡，確定從2月1日漲價，目前暫訂每杯漲5元；今天偑...

彰化再爆兩養雞場禽流感案例 共撲殺7萬2439隻雞

彰化縣再爆兩養雞場確診高病原性禽流感案例，彰化縣動物防疫所今天完成撲殺消毒工作，其中大城鄉蛋中雞場撲殺2萬5680隻、芳...

影／惠明盲童享受五星級圍爐宴 廚師燙傷臉堅持送愛心餐

台中市大雅區農會第8年贊助惠明育幼院孩子豐盛圍爐饗宴，今年由全國飯店主廚李坤昌領軍5位主廚與大雅區家政班，烹煮四菜一湯五...

彰化測速排行榜大洗牌！前20名13萬件 縣庫可進帳2億

彰化縣警局公告在一般道路固定式測速器有64支，實際照相的有31支，據縣警察局統計，去年前20名共取締13萬2798件，如...

南投「垃圾山」去化有解 拚2024年前設綠能中心

南投草屯垃圾轉運站去年11月大火，昨又傳悶燒自燃，幸及時撲滅，環保局今持續監測空品，定期灑水降溫，但「垃圾山」去化問題又...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。