彰化再爆兩養雞場禽流感案例 共撲殺7萬2439隻雞

彰化縣再爆兩養雞場確診高病原性禽流感案例，彰化縣動物防疫所今天完成撲殺消毒工作，其中大城鄉蛋中雞場撲殺2萬5680隻、芳苑鄉土雞場4萬6759隻土雞，合計撲殺7萬2439隻，動防所研判是候鳥接觸將病原傳入禽場。

彰化縣動物防疫所長董孟治表示，去年12月31日分別接獲大城鄉蛋中雞場及芳苑鄉土雞場主動通報，場內雞隻有異常死亡情形，防疫所立即派員進行移動管制並採病雞送畜衛所檢驗，昨天經家衛所確診感染新型H5N2亞型高病原性禽流感病毒，防疫人員今天完成全場撲殺清場及消毒工作。

動物防疫所說明，我國候鳥路徑上游國家韓國、日本，近期持續發生高病原家禽流行性感冒H5N1或H5N8亞型高病原性禽流感病毒疫情，又去年12月12日高雄市茄萣濕地野鳥排遺與12月15日臺南市四草濕地死亡黑面琵鷺，檢出H5N1亞型高病原性禽流感，與去年入冬韓國與日本爆發的H5N1亞型病毒株相似，顯見透過候鳥遷徙，境外禽流感病毒傳入我國禽場風險升高。

動物防疫所表示，冬季為禽流感好發的季節，因氣溫下降，溫差變化大，易造成家禽高度緊迫及免疫力下降而罹病，呼籲養禽業者應加強場區消毒工作，嚴格禁止場外各式車輛及人員進場，並應注意防鳥措施，以避免家禽與候（野）鳥接觸將病原傳入禽場。