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一招自驗安全洋菇 彰化霸王洋菇達人今點出關鍵時間

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
興家菇類栽培農場不吝分享栽培經驗，種出高品質洋菇行銷超市。記者簡慧珍／攝影
興家菇類栽培農場不吝分享栽培經驗，種出高品質洋菇行銷超市。記者簡慧珍／攝影

台灣洋菇最大產地在彰化縣竹塘鄉，「興家」菇類栽培農場不吝成功栽培經驗，用8年的時間帶領竹塘菇類產銷班第8班發展全空調式洋菇栽培場，一年四季都能生產高品質洋菇，進入台灣的美式、法式等大型量販店通路，建立彰化縣竹塘履歷洋菇的口碑，獲選為全國十大績優農業產銷班。

竹塘鄉農會推薦竹塘菇類產銷班第8班，參加「110年全國十大績優農業產銷班」評選，通過農委會延聘專家、學者組成的全國評選委員會4階段嚴謹評選，從全國5999個農業產銷班脫穎而出，榮獲「全國十大績優農業產銷班」殊榮。

彰化縣政府農業處長邱奕志代表縣長王惠美，縣農會總幹事張建豐、竹塘鄉長蔡碩任等人，今天到竹塘菇類產銷班第8班班長李美玲經營的興家菇類栽培農場貼紅榜。人稱「黑貓姐」的李美玲表示，竹塘鄉是台灣洋菇的故鄉，洋菇喜歡涼冷天氣，早年只在冬季種植，一年一穫，只要吹起溫暖南風就不能再種，因此有俗諺「人怕中風，蕈菇怕南風。」

李美玲說，她和先生莊孟引本來在北部開飲料店和餐廳，因彰化種洋菇的公婆年事已高，夫婦放棄餐飲業，回家鄉接手種洋菇，很快發現傳統種植的問題瓶頸難以克服，參考並引進外國先進栽培技術，她和先生賣掉台北兩幢房子為技術升級，種出終年在冷氣房裡長大的全空調洋菇。

在全空調冷房一年四季都能種洋菇，但不能全部移植使用傳統種植技術，李美玲和丈夫莊孟引摸索覆蓋稻草的前發酵、後發酵材料比例及紅土成分，找出適合冷房種菇的配方，不但不會種出含有氨氣的洋菇，顆粒直徑幾乎和棒球一樣大，被稱作「霸王洋菇」。

李美玲和夫婿莊孟引認為「一個人走得快，一群人走得遠。」技術不藏私，願意分享成功栽培經驗，2013年成立竹塘菇類產銷班第8班，一開始4、5名也做全空調的農民加入，透過經驗分享和交流一起進步，現有16名班員，都做全空調栽培，為竹塘鄉建立履歷洋菇的好口碑。

竹塘鄉是台灣洋菇的故鄉，半世紀之前栽種面積多達21萬至24萬坪，加工製作洋菇罐頭外銷歐洲，因人力老化、外國競爭對手多、洋菇行情下滑，現在剩下近2萬坪，傳統占約4500坪，青莊年農民轉型經營全空調洋菇栽培場，總產量占全國四成。竹塘菇類產銷班第8班產銷履歷面積1.09公頃，年產190噸，雖然成本較高，但產量和品質穩定，進軍國內大型超市通路，常常上架一天就銷售一空。

李美玲傳授辨識高品質洋菇的方法，天然栽種，不人工洗白，放在常溫下約3小時轉褐色，時間越長，白洋菇逐漸變成褐菇，一定冷藏，日數不超過3天，若是添加特別營養劑或人工洗白的洋菇，目視有「水水」的感覺，常溫下、日曬都不易變色，可冷藏很久。

竹塘鄉農會總幹事詹光信表示，竹塘鄉目前擁有「三白」白米、白蛋、洋菇，都是很有特色的農產品，菇類產銷班第8班全體班員齊心協力，有共同的目標，在疫情下化逆境為轉機，突破層層嚴峻考驗，能獲此殊榮實至名歸之外，也象徵農業生生不息，代代薪火相傳的重大意義。

興家菇類栽培農場分享成功栽種經驗，帶領竹塘鄉菇產銷班第８班獲得全國十大績優農業產銷班。記者簡慧珍／攝影
興家菇類栽培農場分享成功栽種經驗，帶領竹塘鄉菇產銷班第８班獲得全國十大績優農業產銷班。記者簡慧珍／攝影
全空調溫控洋菇場全年無休生產洋菇。記者簡慧珍／攝影
全空調溫控洋菇場全年無休生產洋菇。記者簡慧珍／攝影

產銷履歷 農會

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