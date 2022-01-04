彰化測速排行榜大洗牌！前20名13萬件 縣庫可進帳2億

彰化縣警局公告在一般道路固定式測速器有64支，實際照相的有31支，據縣警察局統計，去年前20名共取締13萬2798件，如以1600元計算，為縣庫帶進2億2470萬元，排行榜第1名依然由彰化市東外環（台74甲線2.2k）蟬聯 ，共取締1萬3442件，2、3名則大洗牌，依次是美港公路和美段（台61乙線5.735K）1萬1131件、去年新設的埤頭鄉縣道152線16.5公里處9514件。

第4名到第10名，依次是員林市員埔路與三潭巷口、台74甲線3.68K（東外環往北）、台74甲線8.02K(北上）、和美鎮線東路5段291號南側170公尺、芳苑鄉斗苑路頂後段與路平路口、縣148線12.69K(溪湖鎮二溪路）、縣道139線20.99K，均超過7000件以上。

其中，東外環（台74甲線）的3個路段包辦在前10名內，可說是最常違規的道路，2.3K測速桿則是不敗的測速桿冠軍，從南向改為北向，再回到南向，連續多年都照拿冠軍。一般認為是很多駕駛人從限速90公里的台74線中彰快速道路接過來已屬一般道路的74號甲線，速限是70公里，卻往往疏於注意，當做快速道路在開，只要時速達80公里（寬容值10公里）以上就會被拍照，吃到紅單。

去年亞軍的員林市員埔路與三潭路口、季軍台74甲線3.68K（東外環往北），今年則被美港公路和美段（台61乙線5.735K），以及巷去年新設的縣道152線16.5公里處所取代；至於眾所矚目的縣道139線20.99K，速限是40公里，去年是第四名，今年落到第10名。

縣警局交通隊表示，警方設置固定桿測速器的路段，均依法令規定在網路公告，同時必須在設置地點前100至300公尺處設立《警52》預告標誌，依目前超速開罰金額，國道及快速道路都是3000元起跳，一般道路機車是1200元、汽車是1600元，只要超過時速限制10公里就超速，如果被固定桿或三腳架測速器拍到，就會吃上罰單，並依超過的速度累進。