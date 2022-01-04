南投「垃圾山」去化有解 拚2024年前設綠能中心

南投草屯垃圾轉運站去年11月大火，昨又傳悶燒自燃，幸及時撲滅，環保局今持續監測空品，定期灑水降溫，但「垃圾山」去化問題又惹關注；對此，環保局表示，已與他縣市簽約取得處理量將加速去化，拚2024年前建置綠能永續中心。

縣府指出，南投縣因無焚化爐，縣內垃圾僅能委外由他縣市處理，但近年各地焚化廠常因設備老舊、歲修等因素，逐步減少，甚至拒收南投縣垃圾，導致縣內垃圾堆置加劇，其中草屯垃圾轉運站更已累積堆置達6、7萬公噸。

而龐大的垃圾量在草屯堆出一座驚人的「垃圾山」，前年11月更因垃圾層層堆疊悶積沼氣，天乾物燥自燃引發大火，濃煙惡臭令人崩潰，未料昨天下午又傳悶燒自燃，雖及時撲滅，但又勾起居民不堪回憶，要求縣府正視並加速處理垃圾問題。

對此，環保局長李易書說，昨天接獲草屯垃圾場又起火，第一時間就趕赴現場，而消防局及現場人員迅速處理下，很快就控制火勢並撲滅，未釀空汙問題，但今天仍持續監測空品，同時請草屯公所落實定期灑水降溫，避免火災再發生。

草屯鎮公所則表示，昨天雖及時滅火，但草屯全鎮每日收置垃圾量逾50公噸，每月外運量卻僅100多公噸，粗估每個月新增堆置約1400公噸垃圾，垃圾只會越堆越多，當務之急仍得解決垃圾外運，加速垃圾去化才能治標治本。

針對草屯垃圾場去化問題，環保局表示，該場區周邊鄰近高壓電塔、電線，垃圾若持續堆高恐生危險，去年為此積極洽詢，並獲部分友善縣市政府協助，今年已簽約取得每日處理量200公噸，將加速去化縣內垃圾，又以草屯場為重點目標。