中市環保局募集二手冬衣 贈街友禦寒

近來溫度直下探，加上中部早晚溫差大，為讓街友能過冬，台中市環保局響應社會局持續辦理寒冬送暖關懷街友活動，並透過二手物銀行募集二手冬衣，捐贈社會局協助提供街友領用，再創舊物新價值，讓資源充分再利用。

環保局長陳宏益表示，街友們平時居無定所，時常露宿街頭，且冬季嚴寒，環保局配合街友需求挑選30套質地柔軟且舒適的二手保暖衣褲、30頂保暖帽及10件外套，交由社會局轉贈街友禦寒，度過寒冬。相關社福單位、團體如有二手衣物需求，歡迎向環保局提出申請，讓民眾的舊物再創有價值的資源。

環保局近年推廣二手物循環再利用觀念，鼓勵民眾愛物惜物，自2013年起推動「二手物銀行」資源物回收交換平台，迄今交換次數已超過1萬5000次，收件交換量達19萬4000件以上，廣受各界好評。