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中市環保局募集二手冬衣 贈街友禦寒

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台中市環保局透過二手物銀行募集二手冬衣，提供街友領用。圖／台中市政府提供
台中市環保局透過二手物銀行募集二手冬衣，提供街友領用。圖／台中市政府提供

近來溫度直下探，加上中部早晚溫差大，為讓街友能過冬，台中市環保局響應社會局持續辦理寒冬送暖關懷街友活動，並透過二手物銀行募集二手冬衣，捐贈社會局協助提供街友領用，再創舊物新價值，讓資源充分再利用。

環保局長陳宏益表示，街友們平時居無定所，時常露宿街頭，且冬季嚴寒，環保局配合街友需求挑選30套質地柔軟且舒適的二手保暖衣褲、30頂保暖帽及10件外套，交由社會局轉贈街友禦寒，度過寒冬。相關社福單位、團體如有二手衣物需求，歡迎向環保局提出申請，讓民眾的舊物再創有價值的資源。

環保局近年推廣二手物循環再利用觀念，鼓勵民眾愛物惜物，自2013年起推動「二手物銀行」資源物回收交換平台，迄今交換次數已超過1萬5000次，收件交換量達19萬4000件以上，廣受各界好評。

環保局呼籲，若家中有八成新、沒有泛黃、污漬及破損的服飾、玩具、家飾品、書籍及餐具等狀況良好，但用不到的二手物，可送至「寶之林環保教育園區」或「清淨園區」2處二手物銀行，藉由申請「二手物嗶嗶卡」，民眾可透過累積點數進行二手物換購，使二手物交流更加便利。

台中市環保局透過二手物銀行募集二手冬衣，提供街友領用。圖／台中市政府提供
台中市環保局透過二手物銀行募集二手冬衣，提供街友領用。圖／台中市政府提供

街友 保暖

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